Kirjava satama (To Have and Have Not, 1944) on lähempänä Casablancaa (1942) kuin Ernest Hemingwayn romaania, josta se on saanut lähinnä nimensä.

Howard Hawksin ohjaaman mainion seikkailudraaman ovat käsikirjoittaneet Jules Furthman ja William Faulkner.

Pääosan Humphrey Bogartilla on elokuvadebyyttinsä tekevässä Laureen Bacallissa Casablancan Ingrid Bergmania verrattomasti sopivampi kumppani. Kaksikon kemiat menivät myös kuvausten ulkopuolella niin hyvin yhteen, että heistä tuli siviilissä aviopari.

Sankarin toimenkuva, Martiniquen saari eksoottisena tapahtumapaikkana ja toisen maailmansodan vastarinta-asetelmat ranskalaisesta näkökulmasta ovat kuin selkeää Casablanca-muunnelmaa. Siihen täytyy lisätä myös sankarin apua tarvitseva pakolaisaviopari sekä Hoagy Carmichael pianoineen ja biiseineen.

Vaikka yhteydet kuuluisaan edeltäjään ovat selvät, Kirjava satama pärjää omillaankin. Hawksilainen kovaksikeitetty ammattilaishenki, sitä täydentävät naseva sanailu ja huumori sekä homman lävistävä rento meininki ovat hyvässä iskussa. Casablancan tavoin Kirjavan sataman asema Hollywood-klassikkona on vakaalla pohjalla.

Walter Brennan hauskuttaa sankarin parhaana kamuna, vaikkei miehen juopon osa välttämättä herkkua olekaan.

Kirjava satama. Teema sunnuntaina klo 18.00.