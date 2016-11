Alalle hakeutuvien taustat ovat moninaiset ja joukkoon mahtuu jopa yliopistotutkinnon suorittaneita.

Sosialistinen Kuuba vieroksui pitkään ajatusta kotiapulaisten käytöstä, mutta ”piikayhteiskunta” teki paluun Neuvostoliiton romahdusta seuranneen talouskriisin aikana.

Sosiologi Magela Romero on tehnyt aiheesta ensimmäisen tutkimuksen, johon haastateltiin 15:tä kotiapulaista Havannan Miramarin alueella. Osa heistä toimii laillisesti itsenäisinä yrittäjinä, muutama on valtionyrityksen palkkaama ja loput tekevät työtä pimeästi.

Raúl Castron hallitus laillisti vuonna 2010 omaan laskuun yrittämisen, ja tuolloin kotiapulaiseksi rekisteröityi 211 henkeä. Vuonna 2013 luku oli jo yli 3 000 ja koostui valtaosin naisista.

Havannan vauraimmilla alueilla ja Varaderon lomakeskuksessa kotiapulaisille saatetaan maksaa 100–150 dollaria kuussa.

Romeron mukaan alalle hakeutuvien taustat ovat moninaiset ja joukkoon mahtuu jopa yliopistotutkinnon suorittaneita. Myös palkat ja työolot vaihtelevat.

Havannan vauraimmilla alueilla ja Varaderon lomakeskuksessa kotiapulaisille saatetaan maksaa 100–150 dollaria kuussa, kun palkkahaitari köyhemmillä alueilla on 15–40 dollaria. Kuubalaisten keskipalkka on 23 dollaria kuussa. Dollari on 0,9 euroa.

– Kun aloin vuonna 2008 siivota erään ystävättäreni kotona, poikani paheksui sitä kovasti. Myöhemmin hän ymmärsi, että ansaitsen siinä paremmin kuin jättämässäni sihteerin työssä, kertoo 53-vuotias havannalaisnainen, jolle maksetaan viisi dollaria päivässä.

