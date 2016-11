Lehtikuva/Heikki Saukkomaa

Sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistus on yksi Suomen tärkeimmistä uudistuksista, jota on rakennettu jo vuosikymmeniä. Sitä on myös odotettu kunnissa ja ihmisten keskuudessa. Uudistus linjaa pitkälle tulevaisuuteen sitä, millaisessa Suomessa elämme.

Viime eduskuntakaudella keskustan puheenjohtaja, nykyinen pääministeri Juha Sipilä arvosteli sotea ja vaati sitä parlamentaariseen valmisteluun, jolloin kaikki puolueet olisivat mukana, ja näin saataisiin keskeisessä asiassa laaja puoluerajat ylittävä yhteisymmärrys. Näin myös tehtiin. Valitettavasti tuolloin laajalla pohjalla valmisteltu, julkisten palveluiden parantamiseen keskittynyt uudistus törmäsi viime metreillä perustuslaillisiin ongelmiin.

Juha Sipilän noustua pääministeriksi hallitus aloitti kuitenkin työn aivan uusista lähtökodista, ilman parlamentaarisen tuen hakemista. Pääministeri Sipilä tekisi nyt viisaasti, jos hän kuuntelisi itseään, oppositiojohtaja Sipilää, muutaman vuoden takaa. Näin merkittävä uudistus, joka ulottuu vaalikausien yli, tulisi tehdä eduskunnan laajan enemmistön tuella.

Pelkään, että edessämme on miljardiluokan verovarojen siirto veroparatiiseissa toimivalle terveysbisnekselle.

Sote-uudistus ja päätöksenteko ovat viivästyneet, ja kunnissa on jouduttu tekemään erilaisia hätäratkaisuja, jotta palvelut on saatu tarjottua kuntalaisille. Esimerkiksi Posion kunta ulkoisti kaikki sote-palvelunsa yksityiselle yritykselle, joka lupasi järjestää ne miljoona euroa halvemmalla. Kilpailutuksessa painotettiin hintaa enemmän kuin laatua.

Hallituksen kaavailuissa palveluiden järjestämisvastuu siirtyy kunnilta maakunnille. Samalla kuitenkin palvelut pirstoutuvat, kun laajan valinnanvapauden myötä markkinoilla kilpailevat niin yksityiset yritykset, julkinen sektori kuin kolmannen sektorin toimijat. Uskomatonta, mutta pian meillä on julkisin varoin tuotetut yksityiset sote-palvelut.

Kokoomuspoliitikkojen ja terveysbisneksen yhteys on tiivis. Näyttää vahvasti siltä, että hallitukselle pääasia ei olekaan julkisten palveluiden parantaminen, tai edes säästöt, vaan julkisten palveluiden muuttaminen yksityisiksi. Pelkään, että edessämme on miljardiluokan verovarojen siirto veroparatiiseissa toimivalle terveysbisnekselle. Seurauksena kustannukset nousevat ja syrjäseuduilta palvelut näivettyvät pois.

Myös terveyserot uhkaavat kasvaa, kun eniten palveluita tulee tarjolle varakkaimmille alueille ja ihmisille. Jo nyt rikkain viidennes suomalaisista elää jopa kaksitoista vuotta kauemmin kuin köyhimmät. Esimerkiksi professori Markus Jäntti on huomauttanut, että yhteiskunnan kannalta parasta olisi satsata ennalta nimenomaan niihin, jotka palveluita eniten tarvitsevat.

Yhtiöittämisen jälkeen on tuleville hallituksille vaikeaa tai mahdotonta korjata Sipilän hallituksen sotkut. Ruotsissa, jossa on tehty vastaava sote-uudistus, ollaan kyselyjen mukaan erittäin tyytymättömiä siihen, että yksityiset yritykset keräävät suuria voittoja ihmisten terveydellä.

Kirjoittaja on vasemmistoliiton eduskuntaryhmän puheenjohtaja.