On se vaan huono maine vasemmistolla. Mistähän se johtuu? Ainoa, mitä ihmiset muistavat vasemmistosta on negatiiviset asiat. On tämä VVO:n uutisointi, ”siinä nyt näette miten teitä huijataan ammattiliittojen puolelta”. Huono juttuhan tuo on vasemmiston kannalta. On vähän kaksipiippuinen juttu, mistä sitä muuten saisi rahoitusta toimintaan, porvaritkaan eivät oikein tahdo sitä antaa.

Negatiivisia asioita kyllä tuodaan esille mediassa, mutta hyvät asiat jäävät pimentoon. Radiossakin kun jotain mainitaan kannatusluvuista, niin vasemmistosta ei mainita juurikaan. Silloin mainitaan, kun on töpeksinyt.

Olen yrittänyt pitää esillä vasemmiston imagoa ja kertoa, kuka silloin puolusti lapsilisien leikkauksia ja eläkeindeksiä hallituksen leikkauksilta. On kuin kuuroille korville puhuisi, mutta siinäkin näyttävät porvarit ja vaaleanpunaiset vieneet pisteet kotiin.

Perheellinen työkaveri kertoi, kun oli ottanut kotona puheeksi, kuinka hallitus voi noin kurittaa lapsiperheitä, niin isä oli sanoa tokaisut, että onkos susta tullut punainen.

Sanoin kaverille, että näin se vaan on: kun yrität saada parempaa elämää ja lapsille koulutusta, että pärjäävät elämässä, niin heti olet punikki ja kommunisti, kun eivät osaa muuta sanoa.

Pitäisiköhän sitä lähteä uudella ryminällä sieltä ruohonjuuritasolta, että saa ihmiset mukaan.

Allan Saloranta

Vöyri