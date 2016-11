TV

Brittidokumentti Italia, tyttöystävä koomassa (Girlfriend in a Coma, 2012) on virkeä, värikylläinen ja moni-ilmeinen, pikakierrosmaisuudessaankin tuhti tietopaketti. Ohjaaja Annalisa Piras on toinen käsikirjoittaja, toinen on Bill Emmott, tunnettu journalisti ja The Economist-lehden entinen päätoimittaja.

Dokumentin synnyn taustalla on Emmottin pitkäaikainen kiinnostus Italiaa kohtaan. Henkilökohtaisuus ja isot yhteiskunnalliset jutut sekä nykyhetki ja menneisyys yhdistyvät luontevasti, jäntevästi ja antoisasti. Lisäilmettä tuovat animaatio-osuudet.

Faktat kuulostavat osin tutuilta, mutta niiden varaan muotoutuu pintaa syvemmälle kurkottava kansallinen maisema. Kokonaisuus on jaettu kolmeen näytökseen (I ”Huono Italia”, II ”Hyvä Italia”, III ”Laiskuus”).

Kirjailija Roberto Savianolla on osuvia kommentteja äänten ostamisesta vaaleissa sekä kiristyksen ja painostuksen ilmapiirin luomisesta osaksi hallintoa. Mafiasta on totta kai puhetta, ja vahvasti mukana kuvioissa on myös Silvio Berlusconi. Hänen kauttaan käy ilmi tärkeä akseli politiikan ja television välillä – ei vähiten siksi, että italialaisten kerrotaan lukevan vähän.

Toisessa osassa Ferrero-elintarvikeyhtymän pääjohtaja valaa uskoa sosiaaliseen vastuuntuntoon vastapainoksi aikamme ahneudelle. Slow Food -liikkeen perustaja Carlo Petroni vannoo hyvän, puhtaan ja reilun ruuan tuotannon nimeen, ja lataa antaumuksella: ”Maaemon paras siemenvilja on paikallistalouden harjoittaminen”.