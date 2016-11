Lehtikuva/Kimmo Rauatmaa

Hallitus ja yhtiön johto uskovat yksityisen rahoituksen löytymiseen.

Talvivaaran kaivosyhtiön toimintaa jatkava Terrafame Oy saa jatkaa käynnissä olevia yksityisen rahoituksen varmistamiseen tähtääviä neuvotteluja tarvittaessa myös 31.12.2016 jälkeen, jos tämä on tarkoituksenmukaista parhaan mahdollisen neuvottelutuloksen saavuttamiseksi, päätti hallituksen talouspoliittinen ministerivaliokunta perjantaina.

Aiemmin takaraja oli juuri tämän vuoden viimeinen päivä. Talouspoliittinen ministerivaliokunta linjasi toukokuussa, että Terrafamen toimintaa jatketaan vuoden loppuun saakka kestävän siirtymäkauden ajan. Ilman yksityistä rahoitusta edessä olisi aiemman linjauksen mukaan kaivoksen hallittu sulkeminen.

Lisäksi ministerivaliokunta puolsi esitystä, jonka mukaan valtion vuoden 2017 talousarvioesityksen täydentävään esitykseen varattaisiin 100 miljoonaa euroa Terrafame Group Oy:n lisäpääomitukseen.

Nikkelin hinta nousussa



– Terrafamen kaivoksen ylösajon edetessä ympäristöturvallisuus on parantunut ja operatiiviseen toimintaan liittyvät epävarmuudet ovat olennaisesti pienentyneet. Valtio-omistajan näkökulmasta voidaan arvioida, että kannattavaan kaivostoimintaan on olemassa aiempaa paremmat edellytykset. Myös nikkelin ja sinkin hintakehitys on ollut suotuisaa, jatkoaikaa perusteli elinkeinoministeri Olli Rehn.

Terrafamen mukaan kaivoksen ylösajo on sujunut ”vähintäänkin tavoitteiden mukaisesti”. Se on päässyt keskeisimpiin tuotantotavoitteisiin alle budjetoitujen kustannusten. Kannattavuuden kannalta keskeistä on, että nikkelin hinta on noussut kesäkuusta lähtien voimakkaasti ja samaan aikaan maailmalla on suljettu tuottamattominta tuotantokapasiteettia.

Täydellä kapasiteetilla vuonna 2018



Rehnin mukaan yksityiseen rahoitukseen liittyvä prosessi on edennyt myönteisesti.

– Tavoitteena on edelleen varmistaa yritykselle jatkorahoitus vuoden 2016 loppuun mennessä. Sallimalla neuvottelujen jatkuminen tarvittaessa vuoden vaihteen yli, haluaa hallitus varmistaa Terrafamelle mahdollisuuden saavuttaa paras mahdollinen neuvottelutulos toiminnan jatkamiseksi.

Terrafamen toimitusjohtajan Matti Hietasen mukaan rahoitusprosessi on edennyt syksyn aikana suunnitellusti.

– Tavoitteenamme edelleen on, että yksityinen rahoitus voidaan varmistaa mahdollisimman nopealla aikataululla. Talouspoliittisen ministerivaliokunnan tänään tekemä linjaus tukee edellytyksiä käydä neuvottelut loppuun tarkoituksenmukaisella tavalla.

Terrafame on kokonaan valtion omistama yhtiö. Kaivosalueella työskentelee yhteensä noin 990 työntekijää.

Terrafame Oy:n hallituksen puheenjohtaja Lauri Ratia pitää yhtiön lähtökohtana sitä, että kaivos ja metallien tuotanto toimivat täydellä kapasiteetilla vuoden 2018 lopussa.