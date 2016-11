Jussi Joentausta

Riski kasvaa lähivuosina paperittomuuden lisääntyessä.

Vasemmistoliiton varkautelainen kansanedustaja Matti Semi esittää poliisille perustettavaksi ihmiskaupan vastaiseen työhön erikoistunutta yksikköä. Semi on huolissaan ihmiskaupan lisääntymisestä ja poliisin toimintakyvystä torjua ihmiskauppaa ja auttaa sen uhreja.

Semi tuo asian esiin sisäministeri Paula Risikolle jättämässään kirjallisessa kysymyksessä.

– Suomessa ihmiskauppa on yleensä työvoiman hyväksikäyttöä tai seksuaalista hyväksikäyttöä. Uusia asiakkaita ihmiskaupan auttamisjärjestelmään tulee Suomessa vuosittain noin 50–55 henkilöä. Enemmistö ihmiskaupan uhreista on naisia ja usein uhrit kohtaavat julmaa hyväksikäyttöä ja väkivaltaa. Erityisesti naisten ja lasten seksuaaliseen hyväksikäyttöön ja prostituutioon liittyvä ihmiskauppa on osoittautunut vaikeasti tunnistettavaksi ilmiöksi, Semi sanoo.

Iso osa ihmiskaupasta on pimennossa viranomaisilta.

Paperittomuuden lisääntyessä riski ihmiskaupan kasvamiseen on Semin mukaan suuri.

– Paperittomuuden voidaan olettaa Suomessa lisääntyvän lähivuosina, kun kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneet jäävät oleilemaan Suomeen.

ILMOITUS

Semin mukaan poliisin erikoistumisesta ihmiskaupan torjuntaan on maailmalla hyviä kokemuksia.

– Ihmiskaupan vastainen toiminta on Suomessa kehittynyt paljon, mutta silti iso osa ihmiskaupasta on pimennossa viranomaisilta. Esimerkit muista maista osoittavat, että poliisin erikoistuminen olisi toimiva ratkaisu ihmiskaupan suitsemiseen sekä uhrien auttamiseen.

Semin mukaan hyvä esimerkki on Norja, jossa ihmiskauppiaita on saatu rikosvastuuseen Norjan poliisin ihmiskauppaan erikoistuneen yksikön toimesta.

– Tutkinnan keskittäminen omaan yksikköön olisi kustannustehokas ratkaisu, Semi sanoo.