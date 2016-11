Ratikoita yksityisautoilun sijaan

Mikko Aaltonen 40-vuotias Tampereen vasemmistoliiton valtuustoryhmän puheenjohtaja ja

apulaispormestari

Selfie

Tampereen kaupunginvaltuusto päätti selvin luvuin 41–25 (yksi tyhjä) raitiotien hyväksymisestä maanantaina. Ratikkapäätös jäi Tampereen valtuustossa pöydälle kaksi viikkoa aikaisemmin. Mitä tapahtui tässä välissä, Mikko Aaltonen?

– Ratikan vastustajille ja epäilijöille haluttiin antaa aikaa selvittää asioita. Käytännössä mitään uusia kysymyksiä tai avauksia ei tänä aikana tullut.

Miten vasemmiston valtuutetut äänestivät ratikkapäätöksessä?

– Kaikki äänestivät ratikan puolesta. Isoimpana asiana painoi se, että jos pitää valita joukkoliikenteen ja yksityisautoilun välillä, meidän vastaus on joukkoliikenne.

Mitkä muut syyt painoivat ratikan hyväksymisen puolesta valtuustossa?

– Tämä on isosti myös koko kaupungin kehittämishanke. Tehokkaan joukkoliikenteen ansiosta voidaan rakentaa entistä kaupunkimaisempaa Tamperetta.

– Meidän ei tarvitse tehdä Tampereesta Detroitin tai Espoon tyyppistä autokaupunkia, jossa varataan isoja tiloja autoille. Me voimme käyttää kaupunkitilaa asumiselle, ihmisille ja puistoille ja rakentaa inhimillistä kaupunkia. Tampere on kasvava kaupunki. Viimeisen kymmenen vuoden ajan nettomuutto on ollut yli 2 000 asukasta vuosittain.

Vastustajat ovat arvostelleet hanketta kalliiksi. Mitä vastaat heille?

– Hanke ei ole halpa, ja sitä voi sanoa kalliiksi. Todennäköisesti saamme edullista, kiinteäkorkoista lainaa tälle hankkeelle noin 1,2–1,3 prosenttiyksikön korolla.

– Tällaisena aikana laina saadaan hyvillä ehdoilla eivätkä hoitokulut kasva liian suureksi. Käytetyn velkapelottelun näen nimenomaan oikeistolaisena kuripolitiikan välineenä.

– Perinteinen keynesiläinen vasemmistolainenkin politiikka lähtee siitä, että julkisen vallan on tehtävä investointeja ja pistettävä taloutta pyörimään. Rakentaminen tuo 2 500 työpaikkaa Tampereelle. Ei ole varaa kieltäytyä näistä työpaikoista.

Miten paljon painoi ratikkojen kotimaisuus? Jo aiemmin Tampereella on päätetty, että ratikat valmistaa Transtech Otanmäestä. Kaikkiaan kyse on lähes 100 miljoonan hankinnasta.

– Tämä ei ollut syy päätökseen, mutta tuki sitä. Ihmettelenkin, että monet vastustajat ovat puhuneet työttömyydestä ongelmana ja sitten eivät halua tukea suomalaista työtä. Tämä on ihan käsittämätöntä.

– Hankinta on Transtechille myös vahva preferenssi. He voivat tuoda omia asiakkaitaan katsomaan järjestelmänsä toimivuutta myös vaikeissa talviolosuhteissa.