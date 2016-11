Lehtikuva/Vesa Moilanen

Jari Litmasen saagan tuntevat kaikki urheilusta kartalla olevat, mutta Tinja-Riikka Korpelan nimi lienee tuttu vain lajiniiloille. Hänen uransa kirkkain kruunu on toistaiseksi valinta maailman neljänneksi parhaaksi maalivahdiksi vuonna 2014. Korpela on valittu myös neljä kertaa peräkkäin maamme parhaaksi naisjalkapalloilijaksi.

Seurajoukkuekaan ei ole mikään puulaakitiimi. ”Tinni” torjuu palloja Bayern Münchenin riveissä kolmatta kauttaan ja on voittanut seurassa kaksi Saksan mestaruutta peräjälkeen. Mestareiden Liigan finaaliin hän ehti vuonna 2014 edellisen seurajoukkueensa Tyresö FF:n riveissä ollen tosin penkillä kyseisen ottelun. Kaikki ylimaallisen julkisuushumun takaavan jalkapallogloorian tunnusmerkistöt täyttyisivät siis Korpelan osalta – ellei hän olisi nainen.

Esimerkiksi pelatessaan Tyresössa Korpela sai palkkionsa lopulta ruotsalaisen palkkaturvan kautta seuran mentyä konkurssiin kuukauden kuluttua Mestareiden Liigan finaalista. Toki Tyresö oli poikkeuksellinen seura naisfutikselle kovien palkkojensa johdosta. Tukholmalaisseurassa pelannut, maailman parhaana naisjalkapalloilijana pidetty Marta tienasi lehtitietojen mukaan 17 000 euroa kuukaudessa. Palkkataso johti silti seuran kaatumiseen. Moista ei ole povattu esimerkiksi viime vuonna sen toisen sukupuolen Mestareiden Liigan voittaneelle Real Madridille, vaikka seuralla on satojen miljoonien eurojen velat.

Ammatikseen jalkapalloilevien miesten ja naisten välille tuskin koskaan tulee palkkatasa-arvoa.

Bayernissa OLS-kasvatti Korpela on ykkösmaalivahti. Se toinen vakituinen veräjänvartija on Manuel Neuer, jonka toimintaa Korpela pääsee seuraamaan harjoituskentällä. Toki vain lasiseinän lävitse ja erikseen paikalle mentäessä, koska miesten ja naisten treenikeskukset ovat aivan eri paikoissa. Bayernin naisten joukkueen nurmi ei ole yhtä hienossa kunnossa kuin Säbener Strassella, jossa Neuer, Arjen Robben, Robert Lewandowski ja kumppanit harjoittelevat. Palkkojen vertailu tuo esiin vielä hämmentävämmät erot. Korpelan tienatessa muutamaa tuhatta euroa kuukaudessa maksetaan Neuerille arviolta 150 000 euroa viikossa!

Ammatikseen jalkapalloilevien miesten ja naisten välille tuskin koskaan tulee palkkatasa-arvoa. Sen sijaan sopii vähintään toivoa, että maitaan edustavia pelaajia palkittaisiin samoin heidän sukupuolestaan riippumatta. USA:n naisten joukkueen riveissä viisi MM-kultaa voittanutta teki alkuvuodesta valituksen paikallisen Palloliiton toiminnasta. Jenkkinaiset saivat saavutuksestaan kaksi miljoonaa dollaria, kun taas USA:n miehet nappasivat vuoden 2014 MM-kisojen neljännesvälieräpaikasta yhdeksän miljoonaa dollaria. Mutta jalkapalloilevien naisten asiat ovat jossain vielä rankemmin. Tästä surullisena esimerkkinä voidaan nostaa esiin Gambian maajoukkueen maalivahdin Fatim Jawaran kohtalo. 19-vuotias Jawara kuoli lokakuussa Välimerellä häntä ja yli sataa muuta pakolaista kuljettaneen lautan kaaduttua.

ILMOITUS

Vakioveikkauksen SM-kisoissa Kansan Uutisten joukkue on menestynyt hyvin. Kolmen kierroksen jälkeen joukkue on sijalla 25/853. Kaikkiaan KU:n joukkueessa on mukana 25 jäsentä. Vakiokolumnisteista kärjessä tällä hetkellä on Vainikaisen Elina, jolla on 25 pistettä allekirjoittaneen jäädessä tällä hetkellä pinnamäärään 22. Alavuotungin Jaakko on tällä hetkellä peränpitäjä 21 pisteellään.

Tämän viikon vakiorivi sisältää Englannin Ykkösliigaa ja MM-karsintaa. Kohteessa yksi Ykkösliigan kärjessä porskuttava Scunthorpe kohtaa viime otteluissa piristyneen Coventryn tämän kotistadionilla. Viime kaudella vain niukasti nousukarsintojen ulkopuolelle jäänyt vierasjoukkue kompastui viimeksi keskikastin Charltonille cup-matsissa. Coventryssa kuohuu jatkuvasti amerikansuomalaisen omistajan Joy Seppalan toimien myötä fanien osoittaessa jatkuvasti mieltään. Seuran tilanteesta on keskusteltu jopa Englannin parlamentissa. Kentällä kuitenkin peli on alkanut toimimaan, ja puolustus on osoittautunut pitäväksi. Kakkosen oheen risti.

Sen sijaan kohteeseen 13, Ukraina–Suomi, ei valitettavasti tarvitse käyttää vaihtomerkkejä. Hyvää on tosin se, että Kroatia-pelissä avaukseen nousseella, Hollannin pääsarjaan siirtyneellä Janne Sakselalla on terve itseluottamus. Hän tokaisi Ylen haastattelussa, ettei näe syytä, miksei Suomi ottaisi kolmea pistettä Ukrainasta. Perusteita Suomen voitolle on kuitenkin vaikea löytää. Ukraina pelasi EM-kisoissa, ja Fifa-rankingissa alle sadan tippunut Suomi ei ole voittanut tänä vuonna yhtään ottelua. Ykkönen.

Vakioveikkauksen peliaika päättyy lauantaina 12.11. klo 16.58. Kansan Uutiset suosittaa 64 merkin järjestelmää: 2(X), 1, 1(2), 1, 1(2), 2(X), 1(X), 2, 2, 1, 1(X), 1, 1.