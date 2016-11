Lehtikuva/Mark Wilson

Oikeistopopulismi on onnistunut siinä, missä vasemmisto surkeasti epäonnistunut, sanoo yliopistonlehtori Sanna Ryynänen Peruste-lehdessä.

Mistä oli kysymys Donald Trumpin vaalivoitossa? Kuka siitä hyötyy? Kuka kärsii? Vasemmistofoorumin tutkijayhteisön jäsenet ja Peruste-lehden toimituskunta vastaa kysymyksiin Perusteen julkaisemassa artikkelissa.

Ihmisten turhautumista poliittiseen eliittiin tarjoaa syyksi Trumpin voittoon tutkija Patrizio Lainá Helsingin yliopistosta. Hänen mukaansa taustalla on ehkä jotain samanlaista kuin Suomessa, missä poliittisesti kokematon liikemies Juha Sipilä nousi pääministeriksi.

Jyväskylän yliopiston yhteiskuntapolitiikan yliopistonlehtori Teppo Eskelinen katsoo Trumpin voiton kertovan siitä, että uusliberalismi on osoittautunut kyvyttömäksi lunastamaan omia lupauksiaan ja pitämään yllä omaa edistyskertomustaan.

”Jokseenkin kaikki saatavilla oleva vaalidata osoittaa, että kyse oli tyytymättömyyden ilmaisusta: Trumpia äänestivät voittopuolisesti ne, joiden mielestä asiat ovat menneet viime aikoina huonosti”, Eskelinen kirjoittaa.

Hänen mukaansa tulosta ei kuitenkaan pidä erehtyä romantisoimaan. ”Kyse oli myös aidosti rasistisen ja misogynistisen politiikan noususta, oikeuttamattomien etuoikeuksien puolustamisesta.”

Taustalla vasemmiston epäonnistuminen



Taustalla on keskustavasemmistolaisen projektin totaalinen epäonnistuminen, väittää poliittisen talouden tutkija Lauri Holappa Helsingin yliopistosta. ”Vasemmiston on rakennettava tavallisia ihmisiä puhuttelevaa massaliikettä, ei manipuloitava mediaa näppärillä soundbiteillä.”

Samoilla linjoilla on sosiaalipedagogiikan yliopistonlehtori Sanna Ryynänen Itä-Suomen yliopistosta: ”Pohjimmiltaan kyse on tunteesta, että on löytynyt joku, joka paitsi kuuntelee myös kuulee juuri minua ja kaltaisteni ongelmia. Oikeistopopulismi on tältä osin onnistunut loistokkaasti siinä, missä vasemmisto ympäri maailman on viime aikoina surkeasti epäonnistunut.”

Valkoisen identiteetin kriisi



Sivutuotteena oikeistopopulismi on ”rakentanut ja vahvistanut eetosta, joka haluaa unohtaa ihmisarvon ja solidaarisuuden universaaliuden, kaventaen ne vain itseni kaltaisten oikeuksiksi”, Ryynänen jatkaa.

Tutkija Timo Harjuniemi Helsingin yliopiston sosiaalitieteiden laitokselta lainaa New York Timesissa ilmestynyttä arviota, jossa läntisen maailman poliittiset maanjäristykset liitetään ”valkoisen identiteetin” kriisiin. ”Tämän voisi määritellä kehitykseksi, jossa työväen- ja keskiluokkaiset valkoiset ihmiset kokevat, että heidän elämäntapansa ei enää ole yhteisön oletuselämäntapa, default setting.”

Mielipiteitä Trumpin vaalivoiton seurauksista voi lukea Perusteesta.