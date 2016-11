All Over Press/Topi Roos

Toimittaja Wallu Valpio ilmoittautui vasemmistoliiton kuntavaaliehdokkaaksi Helsinkiin. Hän kertoi asiasta torstaina facebookissa ja sai runsaasti kannustusta niin vasemmistoliittolaisilta kuin muilta.

– Minulle riitti. Maailma on väärässä (paitsi että Tampere sai poran), Valpio perusteli.

– Haluan olla parantamassa maailmaa (Stadia), en ottamassa siltä mitään pois. Stadi on mun maailma.

Valpion elämä on kiinnostanut mediaa. Boheemeista elämäntavoista tunnettu Valpio on työskennellyt niin tv:ssä kuin radiossa. Hän oli pitkään kihloissa juontaja Niina Heralan kansa ja pariskunnalla on yhteinen lapsi.

43-vuotias Valpio on syntyisin Jyväskylästä. Hän on toiminut myös muusikkona ja kirjoittanut elämäkertansa jo vuonna 2002. Vuonna 2003 hän oli liberaalien eduskuntavaaliehdokkaana.