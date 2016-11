Lehtikuva/Jim Watson

Newt Gingrich, Rudy Giuliani ja Chris Christie matkalla takaisin parrasvaloihin.

Uuden presidentin hallinnon suuntaviivoista kertoo paljon se, minkälaisia henkilöitä hän avaintehtäviin nimittää. Spekulointi Donald Trumpin nimitysten ympärillä on jo alkanut, vaikka virkaanastujaiset ovat vasta kahden ja puolen kuukauden kuluttua.

Trumpin on sanottu arvostavan lojaalisuutta ja suosivan läheisiä avustajiaan, joista osa on palvellut häntä jo vuosikymmeniä. Koska ydinjoukko on liike-elämän piiristä, ei heistä kuitenkaan ole hallituksen avainpaikkoja täyttämään.

Oman hankaluutensa Trumpille tuo se, että esimerkiksi republikaanien ulko- ja turvallisuuspolitiikan asiantuntijoista iso joukko ryhmittäytyi esivaalien aikana nimenomaisesti Trumpin vastustajiksi. Osa arvosteli Trumpin linjauksia myös hänen ehdokkaaksi nimittämisensä jälkeen.

Ennakkoveikkausten mukainen lista toteutuu harvoin sellaisenaan.

Opportunismi ja vallanhalu ajavat varmasti porsaita kotiin, mutta joka tapauksessa Trumpilla on keskimääräistä vähemmän valinnanvaraa.

BBC julkaisi torstaina avainnimityksistä arvion, joka perustuu Trumpin lähipiiristä tulleisiin vihjauksiin. Samansuuntaisia listoja on esitetty muuallakin.

Listasta voi kaunistellen sanoa, ettei se välttämättä koostu suurinta yleistä arvostusta ja kunnioitusta nauttivista henkilöistä.

Ulkoministeri: Newt Gingrich

Georgialainen Newt Gingrich, 73, toimi edustajainhuoneen puhemiehenä 1995–1999.

Gingrich joutui jättämään puhemiehen paikan kongressin eettisten sääntöjen rikkomisen vuoksi. Hän oli käyttänyt veroista vapautettua järjestöä poliittisiin tarkoituksiin ja valehteli asiasta edustajainhuoneen eettiselle valiokunnalle.

Gingrich oli pääarkkitehti niin sanotussa konservatiivisessa vallankumouksessa, joka toi republikaanit edustajainhuoneen valtapuolueeksi vuoden 1994 välivaaleissa.

Gingrich oli presidentti Bill Clintonin väsymätön kiusanhenki kongressissa. Budjettikiista vuosien 1995–1996 vaihteessa johti historian pisimpään, 27 vuorokautta kestäneeseen, liittovaltion toimintojen sulkemiseen.

Gingrich oli myös yksi Clintonin pääjahtaajista Monica Lewinsky -jutussa. Myöhemmin on paljastunut, että hänellä itsellään oli samaan aikaan avioliiton ulkopuolinen suhde 23 vuotta nuoremman avustajan kanssa.

Avustajasta tuli vuonna 2000 hänen kolmas vaimonsa. Myös ensimmäisen vaimonsa Gingrich oli jättänyt ryhdyttyään salasuhteeseen tulevan toisen vaimonsa kanssa.

Gingrich tavoitteli republikaanien vuoden 2012 ehdokkuutta siinä onnistumatta.

Oikeusministeri: Rudy Giuliani

Rudy Giuliani, 72, oli New Yorkin pormestari 1994–2001. Sen jälkeen hän on toiminut yksityissektorilla lakiasiaintoimistossa ja investointipankissa.

Giuliani sai runsaasti arvovaltaa toiminnallaan 11.9.2001 terrori-iskujen jälkeen. Sen jälkeen hän on turmellut sitä äkkiväärillä lausunnoillaan, jotka ovat vivahtaneet rasismiin.

Giuliani sai vähennettyä rikollisuutta New Yorkista, mutta hän aloitti rodulliseksi profiloinniksi tulkitun käytännön.

Giuliani pyrki republikaanien ehdokkaaksi 2008, mutta vetäytyi ennen kisan loppua.

Tuoreimmissa vaaleissa Giuliani loikkasi Trumpin kelkkaan jo varhain. Hän oli Trumpin kruunanneessa republikaanien puoluekokouksessa kesällä arvostetulla avainpuhujan paikalla.

Kauppaministeri: Chris Christie

Chris Christie, 54, on toiminut New Jerseyn osavaltion kuvernöörinä vuodesta 2010 lähtien.

Christie tavoitteli republikaanien ehdokkuutta tämän vuoden vaaleihin, mutta luovutti helmikuussa. Häntä oli pidetty niin sanottuna maltillisena republikaanina, mutta luopumisen jälkeen häntä pidettiin opportunistina, koska hän loikkasi ensimmäisenä kovana nimenä Trumpin kelkkaan.

Christietä rasittaa vuoden 2013 skandaali, jossa eräs silta suljettiin. Sulkemisen on väitetty olleen Christien pikkumainen kosto paikalliselle pormestarille, joka ei ollut tukenut Christien uudelleenvalintaa.

Kaksi Christien läheistä avustajaa todettiin viime viikolla oikeudessa syylliseksi siltajupakkaan. Heidän tuomionsa luetaan helmikuussa.

Christie on kiistänyt tienneensä avustajiensa toimista. Tapaus voi silti vaikeuttaa Christien nimitystä republikaanien sisällä.

Valtiovarainministeri: Steven Mnuchin

Steven Mnuchin, 53, pankkiiri ja elokuvatuottaja. Hankki kymmenien miljoonien omaisuuden työskennellessään Goldman Sachsilla vuoteen 2012 asti.

Mnuchin on munaskuitaan myöten Wall Streetin sisäpiiriläinen, mikä ei ehkä välttämättä ole sitä, mitä Trumpia kannattanut unohdettu kansa on odottanut.

Muita avainhenkilöitä

Alabamalainen Jeff Sessions, 69, on vahvoilla puolustusministeriksi. Hän on istunut Yhdysvaltain senaatissa vuodesta 1997 lähtien. Sessions on laskettu republikaanien konservatiivisimpaan siipeen.

Michael Flynn, 57, on tiettävästi ehdolla presidentin turvallisuuspoliittiseksi neuvonantajaksi. Sotilasuran tehnyt kenraaliluutnantti, joka toimi asevoimien tiedustelupalvelun DIA:n johtajana 2012–2014. Joutui tästä tehtävästä pois riitojen jälkeen.

Flynn on ainakin ollut rekisteröitynyt demokraattipuolueen äänestäjäksi, mutta hän oli yksi avainpuhujista republikaanien kesän puoluekokouksessa. Flynn ajaa tiukkaa linjaa islamilaista terrorismia vastaan ja korostaa Yhdysvaltain erikoislaatua.

Reince Priebus, 44, asettuu veikkauksissa Valkoisen talon kansliapäälliköksi. Priebus on asianajaja ja republikaanien kansallisen komitean puheenjohtaja (vastaa puolueen puheenjohtajaa), muut poliittiset tehtävät olleet lähinnä Wisconsinin osavaltion tasolla.

Priebus toimi kampanjan aikana siltana Trumpin leirin ja republikaanipuolueen välissä. Rasitteena voi olla läheinen suhde edustajainhuoneen puhemieheen Paul Ryaniin, joka on huonoissa väleissä Trumpin kanssa. Toisaalta se voi olla etukin.

Ennakkoveikkausten mukainen lista toteutuu harvoin sellaisenaan. Nimityksiä julkistetaan vähitellen parin seuraavan kuukauden aikana, osa saattaa venyä virkaanastujaisten jälkeiseen aikaan.