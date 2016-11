Yle Kuvapalvelu

Ranskalaisfilmi Diplomatia (Diplomatie, 2014) on tosipohjainen pienimuotoinen sotadraama. Näyttämönä on pariisilaisen hotellin sviitti. Siellä päämajaansa pitävä kaupungin saksalainen komendantti (Niels Arestrup) saa salakäytävän kautta yllätysvieraan, ruotsalaisen diplomaatin (Andre Dussollier).

Näin alkaa henkien taisto, jossa panoksena on Pariisin kohtalo. Eletään elokuuta 1944, saksalaismiehitys on tullut tiensä päähän. Hitler on antanut käskyn kaupungin tuhoamisesta. Sen takia katsojan ei tarvitse jännittää. Pariisin lumovoima on yhä voimissaan, vaikka läheltä pitikin.

Saksalaisen Volker Schlöndorffin ohjaama elokuva tiivistyy kahden veteraaninäyttelijän rutinoitujen roolisuoritusten ympärille. Näytelmäpohjaisuus (tekijänä Cyril Gely) näkyy selkeästi, muttei kielteisessä mielessä. Piristettä tapahtumiin tuovat piipahdukset sviitin ulkopuolelle, erinäisten saksalaisten sapelinkalistelijoiden profiilin nostot kuin myös Hitlerin osuus kaiken takapiruna.

Aihe on kiintoisa, samoin asetelmat päähenkilöiden mittelössä, kun panoksena on kokonaisen suurkaupungin kohtalo. Hyvä epookki- ja miljöötuntuma elävöittää sympaattisen jäyhää ”meidän vanhojen herrojen kesken” -mittelöä.

