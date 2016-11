Lehtikuva/Jim Watson

Arvaamattomuus maailmassa lisääntyy presidentti Donald Trumpin kaudella.

Yhdysvaltain ulkopolitiikan suunta on varmasti yksi isoimmista asioista, joka puhuttaa maailmalla Donald Trumpin valinnan jälkeen. Mikä on Yhdysvaltain rooli tulevaisuudessa? Epävarmuus on lisääntynyt.

Presidenttinä Trumpilla on suuri valta ulkopolitiikassa. Kampanjan aikana hänen ulkopoliittisista linjauksistaan ei saanut tolkkua. Pikemminkin hänen heittonsa olivat repiviä ja Yhdysvaltojen muusta maailmasta eristäytymistä linjaavia.

Trump heitteli erilaisia yksittäisiä näkemyksiä, mutta suurimmiksi uutisiksi nousivat muurin rakentaminen Meksikon rajalle, jota hän on toistellut koko kampanjansa ajan.

Trump tuntuu toimivan omapäisesti kuuntelematta juuri ketään.

Trump on lietsonut vihaa, aggressioita ja ennakkoluuloja muuta maailmaa kohtaan, mutta myös maan sisällä.

Maahanmuuttajia on leimattu rikollisiksi ja terroristeiksi. Heitä uhattu heittää maan rajojen ulkopuolelle. Perusteiksi ovat kelvanneet valheet ja puolitotuudet, jotka leimasivat koko Trumpin vaalikampanjaa.

Miten tällaisen kampanjan käyneen presidentin sanaan voi luottaa?

Ennakoimattomuus lisääntyy maailmanpolitiikassa?

Pelottavaa konfliktien kyllästämässä maailmantilanteessa ovat ennakoimattomat liikkeet, joita Trump saattaa tehdä. Paljon riippuukin siitä, millaisen neuvonantajajoukon hän kokoaa.

Presidentti Trumpin linja on väistämättä myös neuvonantajien varassa, vaikka hän viime kädessä päättääkin. Tosin Trump tuntuu toimivan omapäisesti kuuntelematta juuri ketään.

Mielenkiintoinen tulee olemaan myös varapresidentti Mike Pencen rooli. Hän vahvisti Trumpin kannattajille hänen voitostaan. Trumpia on luonnehdittu omassa bisneksessään olleen pikemmin PR-mies kuin todellinen johtaja.

Ottaako varapresidentti Pence tavanomaista suuremman roolin? Se jää nähtäväksi.

Trump muuttaa ulkopolitiikan linjaa

Presidentti Barack Obaman ulkopolitiikkaa on syytetty monista virheistä ja saamattomuudesta. Muun muassa Isisin hallitsematon leviämisen yhtenä syynä on nähty Obaman hallinnon saamattomuus.

Iranin ydinsopimuksen maaliin vieminen Iranissa ei miellyttänyt etenkään republikaaneja, jotka vastustivat sopimusta. Myöskään Kuuban pakotteiden purkaminen ei ole saanut laajaa tunnustusta.

Obaman ulkopoliittista linjaa on leimannut varovaisuus ja diplomatia, mutta myös se, että kansainväliset sopimukset ovat olleet loppupelissä republikaaneista kiinni, jotka ovat heittäneet kapuloita rattaisiin.

Trump onkin enemmän tai vähemmän suorin sanoin sanonut linjaavansa ulkopolitiikkaa uusiksi. Nyt hänellä on värisuora senaatissa ja edustajainhuoneessa.

Mutta saako hän tämän joukkueen yhtenäiseksi taakseen? Joukossa moni kannatti Hillary Clintonia.

Suomessa uskotaan linjan jatkuvuuteen

Pääministeri Juha Sipilä (kesk.) uskoo Suomen ja Euroopan Unionin suhteiden jatkuvan Yhdysvaltoihin jatkuvan entiseen malliin. Hän jopa elättelee toiveita Trumpin valinta mahdollistaisi USA:n ja Venäjän suhteiden kohentumisen ja sitä kautta Syyrian solmujen avautumisen.

Myös presidentti Sauli Niinistö uskoo kahdenvälisten suhteiden jatkuvuuteen: Hänestä valinnan jälkeen puhui aivan eri Trump kuin kampanjassa. Hänestä Trumpin sanoma oli rahoittavaa.

Suomen poliittisen johdon tavoin monet Euroopan maat ovat vakuuttaneet yhteistyön jatkuvuutta, eri painotuksin. Valinnanvaraa ei olekaan: Yhdysvallat on osallisena Euroopassa ja Lähi-idän kriiseissä monin tavoin.

Muslimeja edustaja Indonesian muslimineuvoston edustaja sen sijaan pelkää Trumpin voiton lisäävän jännitteitä Yhdysvaltain ja islamilaisen maailman välillä. Trump sanoi kampanjassaan, että muslimeilta pitäisi estää pääsy Yhdysvaltoihin.

Trump on hyökännyt voimakkaasti muslimeja vastaan koko kampanjansa ajan.

Haudataanko TTIP?

Trump on luvannut lisätä protektionismia, suojella oman maan työtä, työpaikkoja ja tuotantoa. Epävarmuutta kuvaa, että maailman pörssikurssit ennakoivat heilahteluillaan jo tunteja ennen Trumpin voiton vahvistamista.

Protektionismi nähdään globaalissa maailmassa kirosanana. Kansalaisliikkeiden ja vasemmiston vastustama TTIP-vapaakappasopimus saattaa kaatua tai ainakin joutua muutoksen.

TTIP-vapaakauppasopimusta vastanneelle vasemmistolle tämä olisi pieni lohdutus, mikäli Trump toteuttaisi lupauksensa.

Leirien Amerikka vahvistuu

Trumpin kaudella on pelättävissä kasvavaa väkivaltaa mustia, maahanmuuttajia ja vähemmistöjä kohtaan. Trumpin kannattajien joukossa lietsottu viha ei katoa sormia napsauttamalla ja julistamalla kansan yhtenäisyyttä.

Kannattajat eivät olleet enää yhtä innoissaan Trumpin valinnan jälkeisestä puheesta. Eikä Trumpinkaan samastanut enää kannattajiinsa yltiöpäisen tunteellisesti, kuten kampanjansa aikana.

Eivätkä epäluulot katoa myöskään maailmalta, vaikka Trump vakuutti yhteistyöhaluaan ensimmäisessä puheessaan.