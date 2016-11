Lehtikuva/Dominick Reuter

”Suuri pettymys, ja surullinen uutinen ihmisoikeuksien, tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden kannattajille.”

Suuri pettymys, ja surullinen uutinen ihmisoikeuksien, tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden kannattajille, kommentoi vasemmistoliiton puheenjohtaja Li Andersson Donald Trumpin voittoa Yhdysvaltain presidentinvaaleissa.

”Trump profiloitui kampanjassaan pelon lietsonnalla, rasismilla ja asettamalla eri ihmisryhmiä vastakkain. Syvästi jakautunut maa sai nyt syvästi jakavan johtavan”, Andrersson kirjoitti Facebookissa tuloksen selvittyä.

Yhdysvalloissa vallitseva protestimieliala kanavoitui Trumpin kautta, jonka politiikan Andersson kirjoittaa pohjaavan ksenofobiseen populismiin.

”Trump on juuri sen rikkaimman yhden prosentin eliitin edustaja, joka eniten on hyötynyt Yhdysvaltojen tuloeroja kasvattavasta politiikasta.”

”Trump on juuri sen rikkaimman yhden prosentin eliitin edustaja, joka eniten on hyötynyt Yhdysvaltojen tuloeroja kasvattavasta politiikasta. Hän on luvannut merkittäviä verohelpotuksia kaikista hyvätuloisimmille, joten tässä suhteessa pienituloisten on turha odottaa muutosta parempaan.”

Ulkopolitiikassa Andersson pitää Trumpia riskinä, mutta jotain hyvääkin tuloksesta voi seurata: TTIP-kauppasopimus voi hautautua, mutta nähtäväksi jää, kuinka pitkälle Trumpin teot vastaavat hänen puheitaan.

Selvänä Andersson pitää sitä, että puheet Yhdysvaltojen johtamasta sotilasliitto Natosta ”arvoyhteisönä” voidaan haudata lopullisesti.

Toivoa Anderssonin mukaan antaa Bernie Sandersin kampanjan synnyttämä kansalaisliike.

”Vastavoima on siis olemassa, ja työ jatkuu.”