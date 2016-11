Jarmo Lintunen

Metallialan yrityksissä käydyt paikalliset kiky-sopimukset ovat johtaneet hyvin monenlaisiin ratkaisuihin. Jopa siihen, ettei työaikaa pidennetä yhtään.

Metalliliiton liittosihteeri Turja Lehtonen vahvistaa tiedon, että kilpailukykysopimuksen soveltamista koskeneissa paikallisissa neuvotteluissa on syntynyt sopimuksia, joiden mukaan työaikaa ei pidennetä ollenkaan ensi vuonna. Näin on monilla työpaikoilla sovittu siitä huolimatta, että kiky-sopimus piti sisällään 24 tunnin työajan pidentämisen.

Tällaisia paikallisia sopimuksia työtekijöiden ja työnantajan välillä on Lehtosen mukaan tehty isoissa ja pienissä yrityksissä kautta maan. Yritysten nimiä Lehtonen ei kuitenkaan paljasta.

– Näissä yrityksissä ratkaisut on julistettu salaisiksi, Lehtonen sanoo.

Viime viikolla Arctechin telakalla Helsingissä työntekijät osoittivat mieltään työaikaneuvotteluja kohtaan ulosmarssilla.

Syy tähän on hänen näkemyksensä mukaan siinä, että ”neuvottelutuloksia valvotaan haukan lailla Etelärannan suunnalta”.

– Ja jos jossain on saatu ratkaisu, joka ei ole ollut ihan Etelärannan (Elinkeinoelämän keskusliiton) ohjeistuksen mukainen, vaikka onkin työehtosopimuksen mukainen, niin näitä ei ole haluttu julkisuuteen, Lehtonen kertoo.

Tulokset marraskuun aikana

Paikallisten neuvottelujen tulosten odotetaan valmistuvan Metalliliiton työpaikoilta marraskuun loppuun mennessä.

Tähän mennessä neuvottelutulokseen päässeiden yritysten ratkaisut ovat Lehtosen mukaan hyvin monenlaisia.

– Kirjo on laaja. On ratkaisuja, joissa otetaan käyttöön 16 tuntia ja 18 tuntia, ja sellaisia, joissa kaikki tunnit on laitettu työaikapankkiin. Joissakin on pelattu pelkästään rahalla ilman että on lisätyöaikaa on tullut yhtään. Ja sitten on näitä yrityksiä, joissa ei ole nähty tarpeelliseksi ottaa lisätunteja käyttöön ollenkaan.

Lehtosen mielestä ratkaisujen laaja kirjo johtuu siitä – mikä on Metalliliiton tavoitekin – että koska yritykset ovat hyvin erilaisissa tilanteissa, silloin paras ratkaisukin syntyy paikallisesti työpaikan omista lähtökohdista.

– Neuvotteluja on käyty ja käydään vaihtelevalla menestyksellä. Niin sanottu perälautamalli ei varmaan houkuttele kumpaakaan osapuolta.Siksi paikallisia neuvotteluja käydään loppumetreille saakka.

Lehtosen tietojen mukaan neuvottelut ovat olleet äärimmäisen vaikeita, koska työaikaan puuttuminen on vaikea aihe, josta kompromissin löytyminen on vaikeata.

– Toivon, että malttia olisi neuvotteluissa ja muistettaisiin, että paikallisissa neuvotteluissa kaikki mallit ovat mahdollisia. Siinä ei ole mitään pakkoa mihinkään ratkaisuun, hän korostaa.

40 tunnin työviikko yleinen

Viime viikolla Arctechin telakalla Helsingissä työntekijät osoittivat mieltään työaikaneuvotteluja kohtaan ulosmarssilla. Telakan pääluottamusmies Ilpo Haaja ei kuitenkaan halunnut selvittää tilannetta julkisuudessa mitenkään.

Lehtonen toivoo, että telakallekin löytyy ilman enempiä työrauhalevottomuuksia paikallinen ratkaisu. Hän muistuttaa, että vaikeissa tilanteissa neuvotteluaikaa voidaan jatkaa vielä joulukuullekin.

Vasta tammikuussa Metalliliitto aikoo julkaista raportin siitä, millaisia sopimuksia yrityksiin syntyi.

Telakalla kuten suurimmalla osalla metallialan työpaikoista työaika on työsopimuksissa määritelty 8 tuntiin päivässä ja 40 tunniksi viikossa.