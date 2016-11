Seta ja Trasek vaativat intersukupuolisten lasten kosmeettisen kirurgian välitöntä lopettamista sekä translain kiireellistä uudistamista itsemääräämisoikeutta kunnioittavaksi.

YK:n kidutuksen vastainen komitea tarkastelee Suomen ihmisoikeustilannetta marraskuussa. Komitea tutkii sitä Suomen hallituksen ja kansalaisjärjestöjen toimittamien raporttien ja Genevessä järjestettävien kuulemistilaisuuksien pohjalta.

Transihmisten ja intersukupuolisten ihmisten kohtelusta komitealle raportoineet Seta ja Trasek osallistuvat kuulemiseen kahden edustajan voimin. Kuulemiseen osallistuu myös raportin huomiot ja vaatimukset allekirjoittava Amnestyn Suomen osasto.

Järjestöjen suurimmat huolet koskevat translakia ja intersukupuolisten lasten kosmeettista kirurgiaa.

Useampi kuin joka toinen transnuori on ajatellut itsensä vahingoittamista ja itsemurhaa.

Komitea järjestää kuulemisen saadakseen täsmällisen kuvan siitä, miten kidutuksen ja muun epäinhimillisen kohtelun kieltävän YK-sopimuksen asettamat ihmisoikeusvelvoitteet toteutuvat Suomessa.

Huolena translaki ja transnuoret

Translain kokonaisuudistus on yksi järjestöjen keskeisistä vaatimuksista. Laista halutaan itsemääräämisoikeutta kunnioittava.

– Suomen nykyinen translaki loukkaa keskeisimpiä ihmisoikeuksia räikeästi, sanoo järjestöjä Genevessä edustava Kasper Kivistö.

– Transihmisten pakkosterilisointi ja usein vuosia kestävä psykiatrinen valvonta on yksinkertaisesti julmaa ja epäinhimillistä. Ihmisen pakottaminen lääketieteelliseen seurantaan ja toimenpiteisiin, jotta hän saa muuttaa nimensä ja henkilöllisyystodistuksensa sukupuolimerkinnän, on halventavaa. Translaki on uudistettava ihmisen itsemääräämisoikeutta kunnioittavaksi, Kivistö vaatii.

Järjestöjen mukaan Suomen tulisi kiinnittää erityistä huomiota transnuorten tilanteeseen. Syrjinnän seuraamukset ovat vakavia.

– Joka toinen transnuori kohtaa fyysistä väkivaltaa ja vielä useampi häirintää tai psyykkistä väkivaltaa. Useampi kuin joka toinen transnuori on ajatellut itsensä vahingoittamista ja itsemurhaa, kertoo Panda Eriksson, joka osallistuu Geneven kuulemiseen Kivistön kanssa.

Setan pääsihteeri Kerttu Tarjamon mukaan terveydenhuoltohenkilökunta, opettajat ja vanhemmat usein vähättelevät tai suhtautuvat negatiivisesti transnuoren sukupuoli-identiteettiin.

– Tämä on saatava loppumaan. Transnuoret kaipaavat psykologista ja sosiaalista tukea. Mahdollisuus nimen ja henkilöllisyystodistuksen sukupuolimerkinnän muuttamiseen on taattava myös nuorille, Tarjamo sanoo.

Intersukupuolisten lasten tarpeeton kirurgia

Järjestöt vaativat Suomea myös välittömästi lopettamaan intersukupuolisten lasten niin kutsutun ”sukupuolta normalisoivan” kosmeettisen kirurgian.

Intersukupuolisten vauvojen ja pikkulasten ulkoisia sukuelimiä muokataan usein kirurgisesti, silloinkin kun sukuelimet olisivat täysin toimivat.

– Lapsille tehtävät tarpeettomat kirurgiset toimenpiteet loukkaavat törkeästi ihmisen fyysistä koskemattomuutta. Intersukupuolisuus on osa luonnon ja sukupuolen moninaisuutta, ei ongelma, joka tulisi ratkaista veitsellä, sanoo Terhi Viikki Trasekista.

Viikun mukaan leikkaukset aiheuttavat usein tunnottomuutta, pitkäaikaista kipua tai muita elimellisiä ongelmia.

Leikkausten lisäksi myöskin sukupuoleen ohjaava hormonihoito on järjestöjen kannanoton mukaan muutettava tapahtuvaksi yhteistyössä yksilön kanssa.

– Järjestelmä, jossa ylhäältä käsin määrätään lapsen sukupuoli ja miten tämän tulee kokea oma kehonsa ja tilansa, on kaikin tavoin ihmisoikeuksien vastainen, Viikki sanoo.

