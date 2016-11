Maanantaina allekirjoitetut arkistosopimukset vapauttavat Ylen omatuotantoiset sisällöt kaikkien katsottavaksi.

Suuri joukko Ylen itsensä tuottamia tv- ja radiosuosikkeja palaa katsottavaksi ja kuunneltavaksi Yle Areenaan maanantaina allekirjoitettujen arkistosopimusten myötä. Yle ja tekijöitä edustavat järjestöt allekirjoittivat kuusi vuotta voimassa olevat sopimukset maanantaina. Yle saa oikeudet omatuotantoisten sisältöjen verkkojulkaisemiseen Yle Areenassa.

Sopimus tuo Areenaan sellaiset sarjat ja ohjelmat kuin Huojuva talo, Metsolat, Liian paksu perhoseksi, Kotikatu, Pirunpelto, Taivaan tulet, Kantolan perhe, Noita Nokinenä ja Sinuhe -kuunnelmat.

– Sopimus draama-arkistojen avaamisesta on merkittävä kulttuuriteko ja pitkän valmistelun tulos. Arkistojen avaaminen on yksi tapa tapa toteuttaa Ylelle tärkeää kulttuuritehtävää. Mediankäyttö ja julkaisemisen tavat ovat muuttuneet, ja sitä varten olemme neuvotelleet uudenlaisen sopimuksen. Tämän ansiosta arkistojen aarteiden tuominen laajasti verkkoon on mahdollista, sanoo julkaisujohtaja Ismo Silvo.

”Lahja satavuotiaalle”

Silvon mukaan arkistosopimus on taiteilijoiden, heitä edustavien järjestöjen sekä Ylen yhteisponnistus, jota voisi luonnehtia lahjaksi satavuotiaalle Suomelle.

– Aikaisemmin tehdyt sopimukset ovat edelleen voimassa, nyt niiden lisäksi on sovittu uudesta käyttötavasta. Uusi sopimus tuo kaikkien ulottuville eri vuosikymmeniltä kulttuurimme merkkiteoksia, jotka ovat osa kansakuntamme yhteistä muistia, sanoo Suomen Näyttelijäliiton toiminnanjohtaja Elina Kuusikko.

ILMOITUS

Ylen kanssa tehdyssä sopimuksessa on mukana yhdeksän taiteilijoita edustavaa liittoa ja järjestöä. Sopimuksen arvo on useita miljoonia euroja sopimuskauden 2017–2022 aikana. Yle voi julkaista Areenassa viisi vuotta sitten lähetettyä tai sitä vanhempaa kotimaista draamaa. Sisältöjä voi verkossa olla kerrallaan katsottavana tietty tuntimäärä.

35 vuotta vanhempia ohjelmia Yle voi julkaista vapaasti.

Katsojat äänestävät ohjelmia jouluksi



Ylen Silvon mukaan ratkaisusta hyötyvät kaikki suomalaiset.

– Kyse on pohjoismaisesti ja kansainvälisestikin merkittävästä verkkojulkaisemisen sopimuksesta. Yle voi nyt avata laajasti omatuotantoisten ohjelmiensa arkiston – tarjolle tulee useita satoja tunteja sisältöä vuosittain.

Sopimukseen kuuluu tv-sisältöjen lisäksi mutta myös paljon kuunnelmia ja radiosketsejä sekä suomeksi että ruotsiksi. Ohjelmia on nähtävissä jo vuoden 2016 lopulla.

Yleisö voi äänestää suosikkejaan osoitteessa yle.fi/toivotut. Valittavana on 15 ehdokkaan listalta jouluksi julkaistavat ohjelmat. Yleisön toiveet huomioidaan jatkossakin julkaisujen suunnittelussa.