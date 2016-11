Jarmo Lintunen

Miesten koulutusluvut ovat erittäin huolestuttavia, sanoo STTK:n johtaja Katarina Murto.

Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestö OECD julkaisi syyskuussa jäsenmaiden koulutusjärjestelmien tilaa kuvaavia arvioita. Suomessa vuoteen 2005 verrattuna 20-24-vuotiaiden nuorten miesten kohdalla havaittiin merkittävä muutos.

Kun vuonna 2005 miehistä 12,2 prosenttia oli koulutuksen ulkopuolella työttömänä tai työvoiman ulkopuolella, vuonna 2015 prosenttiluku oli 21,1. Viime viikolla Tilastokeskus julkaisi koulutusluvut, joiden perusteella viidesosa 20-29-vuotiaista miehistä on suorittanut ainoastaan peruskoulun.

STTK:n johtajan Katarina Murron mielestä sukupuolten välisen tasa-arvon näkökulmasta miesten koulutusluvut ovat erittäin huolestuttavia.

Miesten syrjäytyminen otettava vakavasti

– Jos jo nuorena on vailla koulutusta, työllistyminen myöhemmin on hyvin vaikeaa ja syrjäytymisen uhka on voimakas. Miesten syrjäytyminen on Suomessa otettava vakavasti ja tartuttava toimiin sen torjumiseksi. Tässä tarvitaan useiden toimijoiden yhteistyötä, Murto korostaa.

Nuorten miesten syrjäytyminen on vakava ongelma niin yksilölle kuin yhteiskunnallekin. Syrjäytymisen taustalla on monia syitä kuten koulutuksen puute, työttömyys, sairastuminen, asunnottomuus ja päihteiden käyttö.

– Kaikilla on vastuu itsestään ja omista valinnoistaan, mutta oppilaitoksissa ja työpaikoilla on panostettava ennaltaehkäiseviin toimiin ja tuettava kokonaisvaltaista hyvinvointia. Se onnistuu hyödyntämällä nykyistä enemmän työterveyshuoltoa ja opiskelijaterveydenhuoltoa. Varhainen puuttuminen ehkäisee ongelmien kasautumista, Murto painottaa.

Isiä kannustettava perhevapaille

Tasa-arvokeskustelussa korostuu usein naisten heikompi työmarkkina-asema, joka näkyy naisen vajaana eurona, naisille kasautuvina perhevapaina ja heikompana urakehityksenä.

– Tasa-arvo kuuluu kaikille eikä miesten tai naisten asemaa työelämässä saa heikentää toisen sukupuolen kustannuksella. STTK:n mielestä isiä on kannustettava pitämään perhevapaita nykyistä enemmän. Se vahvistaisi isien suhdetta lapsiin ja kokonaisvastuuta perheestä sekä parantaisi naisten asemaa työmarkkinoilla ja palkkatasa-arvon etenemistä. Jotta tämä voi toteutua, Suomessa tarvitaan perhevapaiden kokonaisuudistus, Murto esittää.

STTK:n syksyn teema on työelämän tasa-arvo ja yhdenvertaisuus.

Tällä viikolla vietetään miesten viikkoa, joka huipentuu sunnuntaina juhlittavaan isänpäivään.