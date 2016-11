Yle Kuvapalvelu

Howard Hawksin ohjaama Vain enkeleillä on siivet (Only Angels Have Wings, 1939) on vähän erikoinen seikkailuklassikko, sillä seikkailu tahtoo rajoittua rähjäisen kapakan tiloihin. Pääosissa ovat tuolloiset Hollywood-suosikit Cary Grant ja pirteän sanavalmis Jean Arthur.

Viime mainittua legendaarisempi naistähti Rita Hayworth on vielä matkalla maineeseen. Hän esittää puolisostaan pysyvän aisankannattajan tehnyttä seksikästä vaimoa. Tämä ottaa aikanaan tähtäimeensä myös leffan sankarin, mistä on seurauksena eräs tarinan maanpäällisistä jännitysnäytelmistä.

Toisenlaista dramatiikkaa on luvassa yläilmoissa, sillä Grant johtaa Perussa operoivaa postilentoyhtiötä. Pilottien työ vuoristoisissa maisemissa on vaarallista, kun koneetkin ovat valtaosin lentäviä kolinapurkkeja. Kapakissa läheisiään odottavien aika voi olla piinallista, vaikka suru-uutisiin onkin totuttu.

Ohjaaja Hawksin monissa elokuvissa kuvataan osaavien ja suoraan toimintaan tottuneiden ammattilaisten pienyhteisöä (Rio Bravo, 1959, Hatari!, 1962). Näin on myös hänen omaan alkuperäistarinaansa perustuvassa leffassa.

Tietystä vanhahtavuudesta huolimatta kyseessä on edelleen mukavasti viihdyttävä seikkailu ja pieni merkkipaalu tekniikan suhteen. Vuoden 1939 Oscar-jaoissa huomioitiin ensimmäisen kerran erikoistehosteet, ja Hawksin opuksen lentonäkymät noteerattiin pystin ehdokkuudella.

Vain enkeleillä on siivet. Teema sunnuntaina klo 18.00.