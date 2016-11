Yle Kuvapalvelu

TV

Puolivillainen henkilödokumentti Olen Steve McQueen (I Am Steve McQueen, 2014) on melkoinen kehumiskavalkadi. Dokkari kertoo seikkaperäisesti, miten 1960- ja 1970-lukujen Hollywoodin johtaviin miestähtiin kuulunut stara rakasti koneita ja vauhtia.

McQueenin intohimo moottoriurheiluun näkyi enemmän tai vähemmän suoraan hänen roolivalinnoissaan. ”Coolin kingillä” oli ongelmallinen lapsuus ja nuoruus, pistävän siniset silmät ja kiivas luonne. Pari vanhaa kamua ja kollegaa kertoo hänen olleen raivokkaan kilpailuhenkinen. Minua McQueenin leffat eivät ole innostaneet, mutta moni tuntuu tykänneen.

Jos yksi pitäisi poimia ylitse muiden, niin olkoon se Bullitt (1968).

Maineikkaalla rikosjännärillä on vankka asema takaa-ajoklassikkona, mutta siinä on tilaa myös hillityn intiimeille hetkille. Hyvä esimerkki on alkupuolen kohtaus, jossa McQueenin ja Jacqueline Bissetin katseet ja hymyt viestivät eroottista kutinaa, jollaiseen törmää nykypäivän elokuvissa harvoin.

Elegantti Bisset saa tyytyä varsin pieneen sipsuttelurooliin tyttöystävänä, joka ei purematta niele kumppanin tapaa hoitaa suhdetta. Sen problematiikka maistuu jo hieman väljähtyneeltä.

ILMOITUS

Siitä ei ole pelkoa itse pääasiassa eli toiminta- ja rikospuolella. McQueen on viileässä yksitotisuudessaan karismaattinen rikosetsivä, joka joutuu hankalaan välikäteen vastatessaan mafiaoikeudenkäynnin avaintodistajan suojelusta. Järjestäytyneen rikollisuuden ja korruptoituneiden poliitikkojen liitto osoittautuu vahvaksi. Robert Vaughn on kyynisen senaattorin roolissaan viimeisen päälle sliipattu tyyliniekkakelmi.

Englantilainen ohjaaja Peter Yates on todennut, että hän on luonut amerikkalaiseen elokuvaan sekä autoilla tapahtuvan takaa-ajon että märän t-paidan magiikan. McQueenin tavoin Yates harrasti kilpa-autoilua, ja herrojen taustasta tuntuu olleen suurta hyötyä elokuvalle.

Iskevästi (ja Oscarin arvoisesti) leikattu takaa-ajo pitkin San Franciscon katuja on kaasujalka-actionin napakymppi. Kun Lalo Schifrinin iso orkesteri vaikenee, puheenvuoron saavat jylisevät moottorit ja ulisevat renkaat. Vastaavasti täyttä asiaa kissa ja hiiri -kisailuna on loppupuolen pitkä lentoasemajakso.

Olen Steve McQueen. Teema lauantaina klo 20.00. Areena 30 päivää.

Bullitt. Teema lauantaina klo 21.29.