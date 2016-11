IPS/Jeffrey Moyo

Some riivaa Zimbabwen Mugabea

Kritiikki löytää uusia kanavia sensuurin alla.

Zimbabwelaiset ovat löytäneet sosiaalisesta mediasta uuden tavan viestiä pettymystään vallanpitäjiin oloissa, joissa perinteinen media on sensuroitu.

Somessa levisi syyskuussa video, jossa keski-ikäinen zimbabwelaismies lateli suoria sanoja maansa 92-vuotiaalle presidentille Robert Mugabelle.

– Käytte lasten kimppuun, kun he ilmaisevat syvän pettymyksensä harjoittamaanne vallan väärinkäyttöä kohtaan. Olemme saaneet siitä tarpeeksemme, mies sanoi.

Pastori Evan Mawariren somekampanja on tavoittanut paljon ihmisiä.

Hänen syytöslistallaan olivat myös laaja työttömyys, korruptio, epäoikeudenmukaisuus, poliisin raakuudet ja murenevat sosiaalipalvelut.

– Teillä on silmälasit, mutta ette näe. Monetko lasit tarvitsette nähdäksenne, että tuhoatte maan? hän tivasi.

Protesti leviää

Some on tarjonnut zimbabwelaisille suhteellisen turvallisen kanavan hallituksen arvosteluun ja vienyt samalla pohjaa hallituksen propagandalta.

Viestintä alkoi kiihtyä huhtikuussa, kun evankelisen kirkon pastori Evan Mawarire latasi someen videon, jossa hän arvosteli valtion talouspolitiikkaa valtakunnan lippu kaulansa ympärillä.

Seuranneeseen #ThisFlag -somekampanjaan osallistui tuhansia zimbabwelaisia, ja se tavoitti miljoonia ihmisiä eri puolilla maailmaa.

Zimbabwen katastrofaalinen taloustilanne synnytti heinäkuussa mielenilmauksia, jotka levisivät eri puolille maata, vaikka hallitus on pyrkinyt estämään kokoontumisia ja somen käyttöä.

Ihmisoikeudet puuttuvat

Mugabe ja Zanu-PF-puolue ovat hallinneet Zimbabwea maan itsenäistymisestä vuonna 1980. Viime vaalit vuonna 2013 eivät olleet vapaat ja rehelliset vaikka sujuivat ilman väkivaltaa.

Ihmisoikeusjärjestö Human Rights Watch syyttää Mugaben hallintoa jatkuvista ihmisoikeusloukkauksista. Kansalaisia pidätetään, kidutetaan ja ahdistellaan ja lehdistönvapautta tukahdutetaan jatkuvasti.

Kansalaisjärjestöjen ja opposition aktivisteja on pidätetty ja kriittinen media on vaiennettu. Journalismin harjoittaminen ilman virallista lupaa on lain mukaan rikos, josta voi joutua kahdeksi vuodeksi vankilaan. Ainoa kriittinen päivälehti, Daily News, suljettiin 2004.

Mugabe pyrkii kaikin keinoin rajoittamaan myös somea ja uhkailee, että sen käyttäjät voidaan jäljittää puhelimen sim-kortin perusteella. Pidätys odottaa hänen mukaansa kaikkia, jotka pitävät hallussaan tai levittävät levottomuuksiin yllyttävää materiaalia.

Samaan aikaan presidentti patistaa puolueensa nuoria brändäämään somessa ”Zimbabwen, joka on demokraattinen, työteliäs ja rauhallinen”.

