Seitsemällä Oscarilla palkittu menestysfilmi Kwai-joen silta (The Bridge on the River Kwai, 1957) on sotaelokuvan lajityypissä tavallista vivahteikkaampi tuttavuus.

Silta-projektin ympärille muotoutuu moniulotteinen näyttämö, jossa todellinen taistelu käydään ohi sinänsä tehokkaiden toimintajaksojen.

Spektaakkelin näyttävät ulkoiset puitteet ja terävät yksilömuotokuvat kuuluvat mallikkaasti samaan pakettiin. Vahvat psykologiset jännitteet ja naseva ironia ovat taikasanoja Pierre Boullen bestsellerin viihdyttävässä filmatisoinnissa.

Letkeässä tarinassa riittää jännitystä, huumoria, eksotiikkaa ja jopa romantiikkaa.

Pääosan brittieversti (Alec Guinness) näyttää alkuhetkillä esimerkkiä johdattaessaan joukkojaan japanilaisten vankileiriin. Jatkossa nähdään, miten ylvään engelsmannin henkinen kantti kestää epäinhimillisissä leiriolosuhteissa siihen malliin, että ahtaammalle joutuukin leirin uhkaavasti julmisteleva komendantti (Sessue Hayakawa).

Guinnesin virtuoosimaisen roolisuorituksen ohessa letkeästi etenevässä tarinassa riittää jännitystä, huumoria, eksotiikkaa ja jopa romantiikkaa. Jälkimmäisen puolen vastaava on velmu jenkki (William Holden).

Erityisen kuuluisa David Leanin ohjaama elokuva on vihelletystä tunnussävelmästään Colonel Bogey March. Sitä vihellellessä omakin ryhti kohentuu hetkessä. Kannattaa kokeilla.

Kwai-joen silta. Teema perjantaina klo 21.00.