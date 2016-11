Lehtikuva/Mikko Stig

Suomen vaadittava Turkkia lopettamaan opposition vainoaminen.

Turkissa poliisi on pidättänyt varhain tänä aamuna useita HDP-vasemmistopuolueeseen kuuluvia henkilöitä. Vasemmistoliiton puheenjohtaja Li Andersson tuomitsee Turkin poliisin tekemät pidätykset ihmisoikeuksien ja demokratian vastaisina.

Pidätettyjen joukossa ovat kurdimyönteisen HDP-puolueen johtajat Selahattin Demirtas ja Figen Yüksekdağ. Tämän lisäksi pidätettynä on yhdeksän muuta puolueen kansanedustajaa.

Pidätykset on tehty terrorisminvastaisen lain nojalla. Laki on ollut voimassa Turkissa tehdyn vallankaappausyrityksen jälkeen heinäkuussa.

– HDP on koko ajan vaatinut rauhanomaisia ja demokraattisia ratkaisuja, mutta viimeisen vuoden aikana Turkin hallitus on terrorisoinut maan kurdiväestöä ja ihmisoikeuspuolustajia yhä voimakkaammin. Erdoğan käyttää epäonnistunutta vallankaappausta keinona hiljentää Turkin sisäistä oppositiota ja hallituksen kriitikoita. Kehitys on todella huolestuttava, sanoo Andersson.

HDP-puolueen toimintaa on yritetty vaikeuttaa ja toimittajia, yliopistojen tutkimus- ja opetushenkilöstöä ja kurdipoliitikkoja on vangittu. Myös toimittajiin ja siviileihin kohdistuvista pahoinpitelyistä ja ahdistelusta on raportoitu.

32 000 pidätetty

Turkin presidentin Recep Tayyip Erdoğanin hallinto on kiihdyttänyt oppositioon kohdistuvaa vainoa heinäkuussa tapahtuneen epäonnistuneen vallankaappausyrityksen jälkeen: Turkissa on pidätetty yli 32 000 ihmistä ja lisäksi kymmeniä tuhansia tuomareita, opettajia, sotilaita ja virkamiehiä on pantu viralta.

– Turkin tulee lopettaa demokraattisesti valittujen edustajien vainoaminen ja vapauttaa HDP-puolueen jäsenet, Andersson vaatii.

– Myös Suomen ja EU:n tulee puuttua Turkin huolestuttavaan ihmisoikeus -ja demokratiakehitykseen ja sitoutua tukemaan rauhaa ja demokratiaa Turkissa ja sen lähialueilla. Asekauppa Turkin kanssa tulee lopettaa.

Myös vasemmistoliiton nuorisojärjestö Vasemmistonuoret esitti aiemmin perjantaina vaatimuksen siitä, että Suomi katkaisisi yhteistyönsä Turkin hallituksen kanssa.