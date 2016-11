Lehtikuva/Adem Altan

”Täysimittainen diktatuuri on valmis”, sanoo Anni Ahlakorpi.

Vasemmistonuoret vaatii Suomea katkaisemaan yhteistyönsä Turkin hallituksen kanssa. Maan kolmanneksi suurimman puolueen, Kansan demokraattisen puolueen (HDP) puheenjohtajisto, kansanedustajia sekä muita poliitikkoja on pidätetty perjantain vastaisen yön ratsioissa eri puolilla Turkkia. Twitterissä leviävän tiedon mukaan kaikista HDP:n kansanedustajista on annettu pidätysmääräys.

Turkin sisäministeriö on vahvistanut pidätykset. Pidätettyihin kuuluvat puoluetta johtavat Selahattin Demirtas ja Figen Yüksekdag sekä yhdeksän kansanedustajaa. Heitä syytetään Kurdistanin työväenpuolueen PKK:n propagandan levittämisestä. PKK on kielletty Turkissa.

HDP:n mukaan maan internetyhteyksiä on lisäksi katkottu, jotta kansalaiset eivät pääse lukemaan asiasta sosiaalisessa mediassa.

Turkin vähemmistöjen oikeuksia puolustava vasemmistolainen oppositiopuolue on Vasemmistonuorten mukaan maksanut jo pitkään kovaa hintaa vaalimenestyksestään haastettuaan islamistisen AKP-hallituspuolueen.

– Turkin kehitys täysimääräiseksi diktatuuriksi on valmis, kun sen oppositio on heitetty vankilaan. Suomi ja EU ovat toimettomuudellaan siunanneet Erdoganin tien yksinvaltiaaksi, syyttää Vasemmistonuorten puheenjohtaja Anni Ahlakorpi.

”Asekauppa lopetettava”



HDP-puolueeseen kohdistetut hyökkäykset ovat lisääntyneet heinäkuisen vallankaappausyrityksen jälkeen huolimatta siitä, että puolue tuomitsi kaappausyrityksen, jonka kanssa sillä ei ollut mitään tekemistä.

Myös kurdien vaino on kiihtynyt. Kurdinkieliset tiedotusvälineet on kielletty, opettajia on poistettu viroistaan ja valittuja pormestareita on syrjäytetty ja korvattu AKP-poliitikoilla.

– Suomen on aika kutsua kotiin suurlähettiläänsä Ankarasta vastalauseena AKP-diktatuurin häikäilemättömille otteille. Suomen on samoin lopetettava osallisuutensa Turkin veriseen sodankäyntiin kurdeja vastaan lakkauttamalla kaikki asekauppa sekä sotilaallinen yhteistyö maiden välillä, Ahlakorpi vaatii.

Vasemmistonuoret osoittaa tukensa ja solidaarisuutensa HDP-puolueen aktiiveille, sen äänestäjille ja kaikille demokratiaa vaaliville Turkissa.

”Erdogan ei piittaa demokratiasta”



Vasemmistoliiton puheenjohtaja Li Andersson kommentoi pidätyksiä Facebookissa. Hän tapasi Demirtasin vieraillessaan Diyarbakirissa Kaakkois-Turkissa helmikuussa. Demirtas puhui presidentti Erdoganin kurdeihin kohdistuvia sotatoimia ja siviilien tappamista vastaan.

Myös Andersson toteaa HDP:n tuominneen vallankaappausyrityksen heti sen jälkeen ja painottaneen demokratian tärkeyttä. Erdoganin hallinto sen sijaan ei näytä piittaavan demokratian kunnioittamisesta. Vallankaappausyrityksen jälkeisissä ”puhdistuksissa” yli satatuhatta ihmistä on menettänyt työpaikkansa muun muassa yliopistoissa ja valtiohallinnossa.

Aiemmin tällä viikolla Turkin poliisi pidätti myös Turkin vanhimman edelleen ilmestyvän sanomalehden Cumhuriyetin päätoimittajan ja kirjoittajia. Lehti ei ole AKP:n kontrollissa.

Myös Anderssonin mielestä Erdogan vie Turkkia kohti diktatuuria.

”Suomen ja EU:n tulee vaatia poliittisten vankien ja kansanedustajien vapauttamista sekä reagoida vahvemmin Turkin ihmisoikeus- ja demokratiakehitykseen. Asekauppa Turkin kanssa tulee lopettaa”, hän vaatii.