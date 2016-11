Lehtikuva/Roni Lehti

FC Interin päävalmentaja Shefki Kuqi oli viime viikonloppuna helpottunut mies. Mikäli TPS olisi onnistunut suistamaan Interin Veikkausliigasta, olisi Kuqi tehnyt kyseenalaista historiaa pudottamalla kaksi seuraa yhden kauden aikana Ykköseen.

– Sen voin sanoa, että olen saanut niin paljon paskaa niskaan, että voin kutsua itseäni nimellä Finnish Special One, erilaisia tuomaritoimintaan liittyviä salaliittoteorioita läpi kauden viljellyt Kuqi täräytti ottelun jälkeen.

Shefki muistuttaa kieltämättä tällä hetkellä hyvin paljon kuuluisaa esikuvaansa, jonka pelikirja on pudonnut kaivoon ja kasetti leviämässä totaalisesti. Kuqin tapaan myös alkuperäinen ”The Special One”, Manchester Unitedia nykyisin luotsaava José Mourinho on yrittänyt väistää peliesityksiin kohdistuvan kritiikin hyökkäämällä toistuvasti tuomareita ja liittoa vastaan.

”Sen voin sanoa, että olen saanut niin paljon paskaa niskaan, että voin kutsua itseäni nimellä Finnish Special One.”

Entinen mestarivalmentaja Mourinho sai viime kaudella tylyt potkut Chelseasta aneemisten esitysten jälkeen. Kesällä lusitaani värvättiin Manchester Unitedin ruoriin ja hän onnistui kaappaamaan uuteen seuraansa muutaman megaluokan pelimiehen. Erityisesti Paul Pogbalta ja Zlatan Ibrahimovićilta on odotettu mainetekoja. ManU:n kausi lähti hyvin käyntiin, mutta viime kierroksilla joukkue on kyntänyt viheriöillä, ja samalla Mourinhon kuppi on mennyt nurin.

ILMOITUS

Mourinhon suojatit kokivat kaksi viikkoa sitten nöyryyttävän 0–4-tappion Chelsean vieraana. Taktisesti pedanttina valmentajana tunnettu Antonio Conte purki opponenttinsa peliin osiin ja naposteli ne pala kerrallaan. Joutsenlaulu sai jatkoa viime lauantaina, kun ManU hyytyi maalittomaan tasuriin Old Traffordilla Burnleyn käsittelyssä.

Punapaidat laukoivat ottelussa käsittämättömät 37 kertaa maalia kohti, mutta maagiseen vireeseen äitynyt Clarets-veskari Paul Heaton oli ohittamaton. Sen sijaan, että Mourinho olisi suunnannut katseensa joukkueensa kehnoon viimeistelytaitoon, hän kritisoi rajusti ottelun päätuomari Mark Clattenburgia tauolla tunnelissa matkalla pukusuojaan.

Lauantain tapahtumien yksityiskohdat ovat vielä hämärän peitossa, mutta jonkinlainen rangaistus lienee luvassa. Koventavana seikkana voidaan pitää sitä, että tämä ei ole ensimmäinen kerta tällä kaudella, kun ”Erityinen” on kaatanut sontasaavin tuomariston niskaan. Liverpool-ottelun vastaava konfrontaatio on vielä Englannin jalkapalloliiton käsittelyssä.

José Mourinhon mediapeliä on aiemmin pidetty esimerkkinä siitä, kuinka suojelevasti hän suhtautuu pelaajiinsa. Chelsean menestysvuosina pelaajat pitivät Mourinhoa korkeassa arvossa juuri tämän takia. Huomio kiinnittyi managerin arroganttiin esiintymiseen ja värikkäisiin lausuntoihin. Pelaajat saivat keskittyä otteluihin rauhassa.

Sama tarina on toistunut myös muualla. Milanon Interin kovanaama Marco Materazzi pillahti itkuun Mourinhon päätettyä jättää seuran vuonna 2010.

– Mourinho oli ykkönen. Hänen salaisuutensa oli saada kaikki tuntemaan olevansa osa projektia, Materazzi selitti myöhemmin tunteenpurkaustaan.

Manchesterissa kaiku askelten on ollut toisenlainen. Sisäpiirilähteiden mukaan joukkue ei ole enää täysin Mourinhon näpeissä. Watfordia vastaan kärsityn vierastappion jälkeen Mourinho haukkui julkisesti puolustaja Luke Shaw’n ja myös Jesse Lingard ja Henrikh Mkhitaryan ovat olleet managerin hampaissa. Käytöksellä on ollut tuhoisa vaikutus erityisesti joukkueen vähemmän kokeneisiin pelaajiin, ja tämä on näkynyt myös kentällä.

Tällä hetkellä näyttää siltä, että Mourinhon räyhääminen mediassa on kääntymässä itseään vastaan. Muun muassa Huuhkajia aiemmin luotsannut Mixu Paatelainen menetti lopullisesti otteensa joukkueestaan ryhdyttyään kritisoimaan rajusti omia pelaajiaan julkisuudessa. Vastaavia tarinoita on futishistoria pullollaan.

Manchester Unitedin joukkueessa on potentiaalia nähtyä parempaan. Paluu voittokantaan edellyttää pelillisten korjausliikkeiden ohella myös managerin pään jäähtymistä. Saaga saanee loppuratkaisunsa viimeistään joulunpyhien otteluruuhkassa. Silloin näemme viimeistään, onko José Mourinhon aika huipulla ohi.

ManU pelaa vasta sunnuntaina, joten vakiokupongilla emme pääse tällä kertaa seuraamaan José-sedän suojattien otteita. Huomio kiinnittyy toiseen manchesteriläisseuraan eli Cityyn, joka saa vieraakseen Middlesbrough’n. Eurokiireet painavat päälle, mutta laajalla materiaalilla operoiva City purjehtii voittoon.

Viikon toinen liigavarma löytyy kohteesta 5, jossa Chelsea saa vieraakseen huippuottelussa Evertonin. Antonio Conten käärmekeitot alkavat vihdoinkin purra, joten vieraat joutuvat poistumaan Merseysidelle ilman pisteitä. Varma ykkönen myös tähän kohteeseen.

Vakioveikkauksen peliaika päättyy lauantaina 5.11. kello 16.58. Kansan Uutisten Viikkolehti suosittaa 64 merkin järjestelmää: 1, 1, X(1), 2(X), 1, 1(X), 1, 1, 2(1), X(1), 1(X), 1, 1.