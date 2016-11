Lehtikuva/Roni Rekomaa

Puoluekannatuksessa suuria vaihteluita ja kantansa kertoi alle 60 prosenttia vastaajista.

Taloustutkimuksen Ylelle tekemässä lokakuun puoluekannatusmittauksessa suurin muutos on keskustan putoaminen alle 20 prosentin ensi kertaa sitten kesäkuun 2014. Pääministeripuolueen kannatus säilyi muutamin poikkeuksin viime eduskuntavaalien 21,1 prosentin tasolla tähän syksyyn asti.

Nyt keskusta putosi kakkoseksi 19,6 prosentin kannatuksellaan. Kannatustaan elokuusta lähtien kasvattanut SDP on nyt 21,2 prosentillaan ykkönen. Kaiken lisäksi kuukauden suurin nousija kokoomus alkaa olla 18,8 prosentillaan iskuetäisyydellä keskustasta. Kokoomus sai näin suuren lukeman viimeksi yli vuosi sitten kesällä 2015.

Notkahdus ennakoi vaikeita aikoja pääministeri Juha Sipilälle, joka sai jo näpäytyksen omiltaan, kun ministerivaihdoksesta äänestettiin.

”Ihan sellaista kiveen hakattua puolueuskollisuutta ei oikeastaan tänä päivänä ole kuin kovin pienellä osalla.”

Vasemmistoliiton kannatus säilyi liki ennallaan ja oli 8,7 prosenttia. Se nousi Ylen gallupeissa tälle tasolle tammikuussa ja kannatus on pysynyt sen jälkeen vakaana.

Perussuomalaiset putosi jälleen vasemmistoliiton taakse 8,5 prosentin kannatuksellaan.

Eduskuntavaaleista eniten on edennyt vihreät, 8,5 prosentista 13,6:een. Toukokuussa se kävi lähes 15 prosentissa, mutta nyt puolueen kannatus on vakiintunut vajaaseen 14 prosenttiin.

Yksittäisiä siirtymiä vielä suurempi muutos on äänestäjien liikkuvuuden ja epävarmuuden lisääntyminen. Taloustutkimus haastatteli lokakuun kannatusarviota varten yhteensä 2 433 henkilöä, joista puoluekantansa kertoi 1 430 henkilöä eli 58,8 prosenttia kaikista vastanneista. Puoluekantansa kertoneiden määrä on jäänyt tänä vuonna keskimäärin alle 60 prosentin. Siksi Ylen mukaan virhemarginaali ilmoitetaan nyt puoluekantansa kertoneista eikä kaikista tutkimukseen osallistuneista, kuten aiemmin on tehty.

Taloustutkimuksen toimitusjohtaja Jari Pajunen sanoo Ylelle nopeiden muutosten johtuvan siitä, että kansalaiset voivat muuttaa mielipidettään aika nopeasti.

– Ihan sellaista kiveen hakattua puolueuskollisuutta ei oikeastaan tänä päivänä ole kuin kovin pienellä osalla. Valtaosa äänestäjistä on liikkuvia ja voivat vaihtaa kannatuksensa kohdetta.