Lehtikuva/Jussi Nukari

Ilja Janitskin itse aikoo pyrkiä eduskuntaan muun muassa James Hirvisaaren kanssa.

MV-lehden perustajan Ilja Janitskinin ympärille ryhmittyneet suuntaavat yhä enemmän raivoa maahanmuuttajien sijaan Suomen valtioon ja sen rakenteisiin, kirjoittaa Seura-lehdessä Isän pikajuna -blogia pitävä Jussi Korhonen.

Korhonen on päässyt tutustumaan Janitskinin ylläpitämään suljettuun Facebook-ryhmään Mitä Vittua, jossa on yli 12 000 jäsentä. Keskustelu on samanlaista kuin Janitskinin MV-lehden ympärillä tai avoimessa Rajat kiinni -Facebook-ryhmässä, mutta siinä painottuu nyt hekumointi nimellä ja kuvalla mainittujen poliitikkojen tappamisesta.

Keskustelulla on Korhosen mukaan Ilja Janitskinin hyväksyntä. ”Tämä on minun ryhmä josta minä vastaan omalla nimelläni, samoin kuin minä vastaan MV-lehdestä omalla nimelläni kuin olette nähneet, jotta vankeuttakin tuli”, Korhonen lainaa Janitskinin laatimia ryhmän sääntöjä.

Janitskin itse pakoilee oikeutta Espanjassa. Hänet on määrätty vangittavaksi muun muassa kiihottamisesta kansanryhmää vastaan, törkeästä kunnianloukkauksesta, laittomasta uhkauksesta ja tekijänoikeusrikoksista.

Mitä Vittua -ryhmässä on useita perussuomalaisia toimijoita. Heistä järvenpääläinen kaupunginvaltuutettu Kristiina Vainikka oli muutama viikko sitten organisoimassa Helsingin oikeustalolla mielenosoitusta Janitskinin puolesta. Korhosen mukaan ryhmässä toistuvimmaksi teemaksi on noussut Ilja Janitskinin palvominen. Hänestä leivotaan sananvapauden marttyyriä.

Janitskin on myös lähdössä eduskuntaehdokkaaksi Reformi-nimisessä koalitiossa tunnuksella ”irti puoluevallasta”. Muita ehdokkaita ovat esimerkiksi perussuomalaisista viime kaudella erotetut ex-kansanedustaja James Hirvisaari ja Reima Kultalahti, joka edellisten kuntavaalien alla arveli, että ministerien ampujista tulisi kansallissankareita.