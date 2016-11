Jarmo Lintunen

Hallituksen logiikka kulkee toiseen suuntaan.

Byrokratian purkutalkoitaan mainostavan hallituksen tulisi ulottaa kärkihankkeensa myös monimutkaiseen työttömyysturvan byrokratiaan, vaatii SAK:n hallituksen varapuheenjohtaja Matti Huutola.

Hänen mielestään turhan työttömyysturvabyrokratian pyörittäminen TE-toimistoissa voi koitua monesti työllistymisen esteeksi.

– Jos uskotaan viranomaistoimintojen sujuvoittamisen lisäävän elinkeinoelämän aktiivisuutta, pitäisi saman logiikan toimia myös työttömien suhteen.

Hallituksen logiikka kulkee Huutolan mielestä päinvastaiseen suuntaan. Työttömyysturvan byrokratia näyttää pikemminkin lisääntyvän.

Ongelmana lyhyet työrupeamat



Huutolan mukaan työttömyysturvabyrokratian yksi iso ongelma piilee lyhyissä työsuhteissa.

– Ihmiset pelkäävät, että jos saa pariksi päiväksi töitä, niin seuraavan työttömyyspäivärahan saamiseen voi mennä kaksi kuukautta. Millä saadaan leipä pöytään sillä välillä?

Myös soviteltuun päivärahaan liittyviä säännöksiä Huutola pitää byrokraattisina.

– Työnantajalta pitää hankkia erilaisia dokumentteja sovitellun päivärahan saamiseksi.

Huutola viittaa SAK:n esitykseen sovitellun päivärahan sujuvoittamiseksi. Järjestön mielestä pitäisi poistaa säännös, jonka mukaan sovitellun päivärahaoikeuden menettää, jos työaika ylittää 80 prosenttia täydestä työajasta.

Säännös edellyttää työajan tarkkaa seurantaa. Se on joskus mahdotonta esimerkiksi freelancer-töissä, erilaisissa toimeksiannoissa ja provisiopalkkaisissa töissä. Etuuden saaminen tai menettäminen jää työvoimaviranomaisen harkinnan varaan.

Ratkaisu tulorekisteristä



Ratkaisuksi Huutola näkee kansallisen tulorekisterin, jonka kautta kontrolloidaan oikeus työttömyysturvaan.

– Siitä nähtäisiin ihmisen tulot, eikä muita todistuksia tarvita. Eikä tarvitse mittailla tehtyjen työtuntien määriä.

Kansallinen tulorekisteri on vasta valmisteluvaiheessa. Sen valmistumiseen asti pitää Huutolan mielestä voida luottaa ihmisen omaan ilmoitukseen.

Kannustaminen aktivoi



Periaatteessa hyvänä Huutola pitää ensi vuoden alusta voimaan astuvaa uudistusta, jossa työttömän tilanne päivitetään haastatteluilla kolmen kuukauden välein. Siihen sisältyvää työttömän aktiivisuuden arviointia ja mahdollista sanktiointia hän pitää arveluttavana.

– On hyvä, että haetaan ja päivitetään keinoja työllistyä. Se on huonoa, että lähtökohtana on työttömän rankaiseminen. Se on väärä tie. Kannustaminen toisi paremman tuloksen.

Huutola pelkää byrokratian lisääntyvän, kun työtön joutuu näyttämään toteen aktiivisuutensa työnhaussa työttömyysturvan heikkenemisen uhalla.

– On paikkakuntia, joilla työtä ei kerta kaikkiaan ole tarjolla, vaikka mitä tekisi. Osoita siinä sitten aktiivisuutta ja vakuuta viranomaiset.