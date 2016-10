Lehtikuva/Jussi Nukari

Helsingin Vasemmisto painottaa budjettineuvotteluissa kieli- ja kotoutumiskoulutusta sekä vanhusten palveluita.

Helsingin vasemmistoliiton valtuustoryhmän mielestä kaupunginjohtaja Jussi Pajusen lokakuun alussa julkaisema talousarvioesitys ei turvaa palveluita. Varsinkin sosiaali- ja terveystoimen, varhaiskasvatuksen ja opetuksen palvelut ovat vaarassa.

Vasemmistoliitto esittää budjettiin 71 miljoonan euron lisäystä. Valtuustoryhmän budjettitavoitteisiin sisältyy veroprosentin korottaminen 0,5 prosenttiyksiköllä.

Ryhmän mielestä myös muuttunut yhteiskunnallinen tilanne on huomioitava tarpeeksi kattavasti kaupungin talousarvioehdotuksessa. Kieli- ja kotoutumiskoulutukseen ei ole lisätty riittävästi resursseja, vaikka turvapaikanhakijoiden määrä on kasvanut voimakkaasti vuonna 2015. Kielikoulutukseen on jo nyt vaikea päästä.

– On kaukaa viisasta satsata riittävän ajoissa hauraassa asemassa olevien lasten ja nuorten palveluihin. Erityistä tukea tarvitaan monien lähiöiden kouluissa ja päiväkodeissa. Siksi myös koulunkäyntiavustajien asema on jatkossa turvattava, painottaa vasemmistoliiton ryhmänjohtaja Veronika Honkasalo.

Kotihoidon tilanne hälyttävä



Helsingin vasemmistoliiton valtuustoryhmän toinen prioriteetti alkavissa budjettineuvotteluissa ovat vanhusten palvelut ja erityisesti kotihoidon tilanne, joka on hälyttävä sekä vanhusten, omaisten että työntekijöiden näkökulmasta.

– Kierre, jossa vanhusten kotihoitoon ei resursoida tarpeen mukaan, on vihdoin saatava katkaistua, Honkasalo lisää.

Muita Helsingin Vasemmistoliiton valtuustoryhmän tavoitteita budjettineuvotteluissa 2016 ovat HSL:n lipunhintojen kohtuullistaminen ja kaupungin työntekijöiden työhyvinvoinnin parantaminen.

