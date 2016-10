Lehtikuva/Seppo Samuli

Jos paine perhevapaiden nykyaikaistamiseen kasvaa, niin tiukkaa on myös vastarinta. Hallituspuolueista uudistamiselle on lämmennyt ainoastaan kokoomus, jolla kotihoidon tuen jakaminen puoliksi vanhempien kesken on puolueohjelmassa.

Keskusta ja perussuomalaiset ovat asettuneet siilipuolustukseen nykymallin taakse.

Keskustan eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Kaikkonen on kehottanut ärtyisästi hallituskumppaneitaan keskittymään hallitusohjelmaan kirjattujen asioiden edistämiseen.

”Sosialismia ei pidä tuoda perheiden arkeen”, Timo Soini kirjoittaa plokissaan.

Samaan suuntaan kulkee myös vuoden vaihteessa ministeriksi nousevan Annika Saarikon (kesk.) ajatus.

Perussuomalaisten puheenjohtaja Timo Soini on julistanut, että kotihoidon tukeen ei tällä hallituskaudella puututa. Hän on syyttänyt uudistushaluisia kotiäitivihasta.

”Sosialismia ei pidä tuoda perheiden arkeen”, Soini kirjoittaa plokissaan.

Näyttää selvältä, etteivät perhevapaiden uudistajat voi asettaa toiveitaan Juha Sipilän hallitukseen. Uudistukset saavat odottaa eduskuntavaaleja ja seuraavaa hallitusta.