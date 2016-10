UP/Birgitta Suorsa

STTK: Naisten palkkakehitykseen monta keinoa.

Naisten palkanmaksu olisi loppunut maanantaina, jos naiset saisivat samaa palkkaa kuin miehet. Muistutukseksi palkkaerosta toimihenkilökeskusjärjestö STTK ja useat naisjärjestöt jakoivat Helsingissä aamutuimaan pahvisia kympin seteleitä, joissa luki ”tasa-arvoton”.

– Hyvin tämä on otettu vastaan. Moni on utelias ja kysyy, mikä naisten palkkapäivä on. He ovat ilahtuneet, että tällaista vietetään, yksi ”seteleiden” jakajista Kirsi Marttinen, Keskustanaisten pääsihteeri kertoi.

Naisten ja miesten palkkaero on kasvanut viime vuodesta, jolloin naisen keskimääräinen palkka oli 83,4 prosenttia miehen palkasta. Nyt se on 83,3 prosenttia. Palkkaeron kasvu tuli monelle yllätyksenä.

– Täytyy myöntää, että minulle se tuli yllätyksenä. Surullista sinällään, Marttinen totesi.

Eroa voidaan kuroa umpeen monin keinoin

STTK:n lakimies Anja Lahermaan mukaan on vaarana, että palkkaero syvenee heikon talouskasvun takia.

– Tässä on jo useana vuonna nähty, että jos palkkaeron kaventamiseen ei todella panosteta, palkkaero saattaa kasvaa. Nyt se sitten realisoitui.

Yksittäistä syytä palkkaeron kasvuun Lahermaa ei osaa sanoa. Sekä teollisuuden palkkaliukumilla että julkisen sektorin säästöohjelmilla on osuutta asiaan.

– Toivottavasti ensi vuonna pystymme kertomaan palkkaeron kasvun pysähtyneen. Jos ei tehdä mitään, voimme olla toisenlaisen tilanteen edessä.

Julkiselle sektorilla tulevat lomarahan leikkaukset lisäävät palkkaeroa hetkellisesti.

Lahermaa painottaa, että neuvottelukierroksella tulevat palkankorotukset ovat vain yksi keinoista kuroa eroa pienemmäksi.

– Asiaa auttaisi, kun työpaikalla palkkakartoitukset ja tasa-arvosuunnitelmat otettaisiin kunnolla käyttöön, isät ottaisivat enemmän perhevapaita ja heille saataisiin kiintiöityjä pidempiä perhevapaajaksoja. Ja naisten urakehityksen tukeminen sekä työn ja perhe-elämän yhteensovittaminen ovat keskeisiä keinoja.

Syrjintä esiin palkkatietoja vertaamalla

Yksi keskeinen keino vähentää palkkaeroja on tehdä palkkakartoitus työpaikalla ja korjata palkkoja sen osoittaman tarpeen mukaan. STTK:n kyselyssä lähes 60 prosenttia suomalaisista oli sitä mieltä, että palkkatiedot voisivat olla julkisia.

Palkkaeroja tutkinut Milla Saari sanoo, että kun luottamusmiehet pääsisivät näkemään palkkaerot, tieto erojen suuruudesta saataisiin ammattiliitoille ja sitä myöten työehtoneuvotteluihin.

– Ongelma on, ettemme tiedä, mihin palkat perustuvat ja onko siellä syrjintää vai ei. Palkkatietojen avaaminen on a ja o.

STTK:n lakimies Anja Lahermaa pitää ensisijaisena, että luottamusmies saisi tietoonsa kaikkien työntekijöiden palkkatiedot ja -perusteet.

– Päästäisiin kiinni niihin perusteettomiin palkkaeroihin.

Yksittäisten työntekijöiden palkkoja ei hänen mukaansa ole tarkoitus julkistaa kaikkien nähtäville. Myös palkansaajajärjestö SAK:lle ja korkeasti koulutettujen Akavalle sopisi, että luottamusmies näkisi työntekijöiden palkkatiedot. Elinkeinoelämän keskusliitto EK haluaa pitää palkat täysin yksityisasiana.

Lahermaa huomauttaa, että työnantajan pitää noudattaa mm. työsopimuslain, tasa-arvolain ja yhdenvertaisuuslain mukaisia velvoitteita.

– Jos työnantaja noudattaa lakeja, hänellä ei pitäisi olla mitään pelkoa, että luottamusmiesten kanssa käydään palkkatietoja läpi niin tarkalla tasolla, että pystytään vertaamaan, onko työpaikalla perusteettomia palkkaeroja.