Naisten ja miesten palkkakuilu on häpeäpilkku

Naisten ja miesten välinen palkkaero on kääntynyt kasvuun eli suunta on pielessä.

Naisen palkka oli viime vuonna keskimäärin 83,3 prosenttia miesten palkasta. Naisten palkat on nyt maksettu tältä vuodelta ja loppuvuoden he työskentelevät ”palkatta”, kun ero muutetaan vuosipalkaksi.

– Nyt palkkaero on kääntynyt kasvuun, eli suunta on pielessä. Heikon talouskasvun jatkuessa on vaara, että ero kasvaa jatkossakin, STTK:n tasa-arvoasioista vastaava lakimies Anja Lahermaa toteaa.

Tänään vietetään vuosittaista Naisten palkkapäivää, joka määräytyy Tilastokeskuksen toisen vuosineljänneksen ansiotasoindeksin perusteella.

Myös matalapalkkatyön lisääntyminen kasvattaisi sukupuolten välisiä palkkaeroja.

Palkkaerot repeävät

STTK pelkää miesten ja naisten välisen palkkaeron repeävän, jos palkkatasa-arvon edistämiseen panostetaan vain juhlapuheissa. Myös matalapalkkatyön lisääntyminen kasvattaisi sukupuolten välisiä palkkaeroja, sillä naiset tekevät suurimman osan näistä.

Lahermaan mukaan palkkaero on suomalaisen työelämän häpeäpilkku.

– Palkkaeroja voidaan tehokkaasti kaventaa esimerkiksi oikeudenmukaisella palkka- ja sopimuspolitiikalla, työn vaativuuteen perustuvilla palkkausjärjestelmillä, tasa-arvosuunnitelmilla ja palkkakartoituksilla, tukemalla naisten uratavoitteita sekä yhteensovittamalla työ ja perhe-elämä nykyistä joustavammaksi.

Palkkasalaisuus purkuun

STTK:n mielestä palkkasalaisuuden purkaminen edistäisi palkkatasa-arvon toteutumista ja samalla myös lisäisi palkoista sopimista paikallisesti.

Lahermaan mukaan luottamusmiehellä tulisi olla oikeus saada edustamiensa työntekijöiden palkkatiedot ja –perusteet. Kuitenkin jokaisella työntekijällä on edelleen oltava oikeus kieltää omien palkkatietojensa julkistaminen.

STTK perää myös asennemuutosta ja miesten suurempaa roolia perhevapaiden käyttäjinä.