Syyrialainen Naya on hallitusta kannattavan perheensä toisinajattelija. Hän auttoi sodasta kärsineitä siviilejä. Sitten tuli puhelu: ”Tiedämme, mitä teet, ämmä. Ja tämä on varoitus.”

”Jos alusta asti aiotte siirtää minut pois, miksi vaivata, miksi haastatella kahdesti? Haluatteko saada minut hermostuneeksi vai antaa toivoa?”

Syyrialainen Naya (nimi muutettu) oli Suomessa yhdeksän kuukautta pakolaisena, jonka jälkeen hänet käännytettiin Italiaan Dublin-asetuksen takia. Italia näyttäytyi kotimaata pahempana paikkana, joten nainen palasi Syyriaan. Helsingin hallinto-oikeudessa käsittelyä odottaa vielä yksi valitus.

Ensimmäinen viranomaistapaaminen kesti noin vartin. Naya haki Suomesta turvapaikkaa marraskuun 2015 alussa, antoi sormenjäljet ja perustiedot itsestään. Poliisi tiesi alusta asti, että syyrialaisnainen oli tullut Euroopan maista ensin Italiaan, ja viisumi oli ollut voimassa hänen saapuessaan Suomeen.

”Olen uupunut, mutta jos kuolen täällä, olen sentään perheeni kanssa.”

Seuraavassa kuulustelussa Nayalta tiedusteltiin, miten hän reagoisi, jos hänet käännytettäisiin Italiaan. Nainen vastasi lyhyesti, kuten poliisi pyysi:

– Sanoin, etten menisi takaisin Italiaan. Sanoin, että minulle jopa Syyria on parempi kuin Italia.

Hänelle luvattiin mahdollisuus kertoa lisää Maahanmuuttoviraston (Migri) turvapaikkapuhuttelussa. Mutta koska paljon jäi sanomatta, Naya lähetti Migrille lisätietoa jo sähköpostitse. Hän kertoi esimerkiksi omien sukulaistensa taholta tulleesta uhkailusta: Kun eräät sukulaiseni kuulivat aikeistani matkustaa, he kertoivat, että heillä on Italiassa ystäviä, eivätkä he antaisi minun elää siellä rauhassa.

Perheen toisinajattelija

Kevättä Suomessa varjosti epätietoisuus. Nayalta, joka on ammatiltaan kielenkääntäjä, oli tilattu käännös englannista arabiaksi. Keskittyminen monisatasivuiseen teokseen oli vaikeaa, koska päänsäryt piinasivat päivittäin.

Samalla kunnianhimo monia asioita kohtaan hiipui. Mitä hyötyä on esimerkiksi suomen opiskelusta, jos tuleekin potkaistuksi ulos maasta? Toisaalta piti varoa kiintymästä ihmisiin. Naya muistutti itselleen: älä rakasta liikaa, sillä saatat joutua lähtemään.

Syyriassa Nayan perhe asuu alueella, jossa suurin osa ihmisistä kannattaa maan hallitusta. Koska myös isä ja veljet tukevat maan johtoa, perhe ei ole akuutissa vaarassa.

Naya itse on siinä seurassa toisinajattelija, hän ei iloitse opposition edustajien murhista. Sen sijaan hän auttoi sodasta kärsineitä siviilejä toimittamalla heille ruokaa ja vaatteita. Yllättäen samaa työtä tekevä tuttava tapettiin, ja Naya sai uhkaavan soiton: ”Tiedämme, mitä teet, ämmä. Ja tämä on varoitus.”

Seitsemän kuukauden kuluttua joku soitti taas. Äänen sävy oli painavampi. Soittaja uhkasi pidättää, raiskata ja tappaa.

Italian kautta tarjoutui mahdollisuus päästä Eurooppaan: Naya valittiin kansainväliselle kurssille, jonka aiheena oli sosiaalinen yrittäjyys. Hän opiskeli kurssilla pari päivää, mutta kertoi vetäjille aikovansa jäädä Eurooppaan pakoon Syyrian sotaa. Rehellisyydestä seurasi se, että kurssin järjestäjät alkoivat vahtia ja uhkailla. Yksi heistä sanoi, että jos pakenen, he laittavat minut vankilaan puoleksitoista vuodeksi, Naya kertoi Migrille sähköpostissaan.

Käännytyspäätös järkytti

Suomen kesä muistutti lämpötilaltaan Syyrian talvea. Hiljalleen Naya alkoi saada vaikutelmia vapaudesta. Hän lauloi erään kappaleen nauhalle ja lähetti äänitteen tuntemalleen muusikolle. Syyriassa naispuolisille laulajille lankeaa helposti prostituoidun maine.

Heinäkuussa Naya luuli menevänsä turvapaikkapuhutteluun. Kun hän saapui paikalle, poliisi antoikin hänelle Migrin päätöksen: et saa oleskelulupaa, turvapaikkahakemuksesi jätetään tutkimatta täällä, sinut käännytetään Italiaan.

Päätös käännytyksestä oli järkytys.

– En voinut uskoa sitä, en yhdeksän kuukauden odotuksen jälkeen! Naya parahtaa.

Viranomaisten motiiveja on hyvin vaikea käsittää.

– Jos alusta asti aiotte siirtää minut pois, miksi vaivata, miksi haastatella kahdesti? Haluatteko saada minut hermostuneeksi vai antaa toivoa?

Migrin päätöksen kuultuaan Naya teki sitä koskien oikeusavustajansa kanssa valituksen ja siihen liittyvän täytäntöönpanokieltopyynnön Helsingin hallinto-oikeudelle. Nainen siis pyysi, että saisi olla Suomessa sen aikaa, kun hänen asiaansa käsitellään oikeudessa. Varsinaisessa valituksessa hän vaati, että hänen turvapaikkahakemuksensa käsiteltäisiin Italian sijasta Suomessa.

Italia ei turvallinen yksinäiselle

Liitteeksi Naya kertoi lisää siitä, miksi häntä ei saisi palauttaa Italiaan: Italia ei ole turvallinen paikka yksinäiselle naiselle, sillä naiset joutuvat usein seksuaalisen häirinnän uhreiksi. Sitä tapahtui minullekin kahdesti siinä lyhyessä ajassa, jonka olin maassa.

Sukulaisensa taholta tulleesta uhkailusta Naya oli maininnut jo sähköpostin liitteessä, jonka hän lähetti Migrille poliisin puhuttelun jälkeen. Oikeusavustajan arvion mukaan liitettä ei käännytyspäätöstä tehtäessä huomioitu, joten Naya halusi korostaa asiaa uudelleen. Hän kirjoitti: Sukulaiseni on siis uhannut minua verkostollaan Italiassa. Hän ilmoitti tietävänsä aikeistani avioitua sellaisen miehen kanssa, joka ei kuulu samaan uskonnolliseen lahkoon. Koska näin haastan sukulaiseni, en kuulemma tule olemaan turvassa.

Loppuun Naya tiivisti: Minusta tuntuu, että paluu Italiaan olisi pahempaa kuin paluu Syyriaan. En halua paikkaan, josta en tunne ketään ja jossa kuka tahansa voi käyttää minua hyväkseen. Syyriassa voin tulla pidätetyksi ja tapetuksi, mutta siinä kaikki.

Vastaus tuli kahden päivän kuluttua: pyyntö käännytyksen täytäntöönpanon kieltämisestä ei mennyt läpi. Naya siis määrättiin Italiaan odottamaan, että valitus käsitellään oikeudessa.

Käytäntö on kyseenalainen suhteessa Euroopan ihmisoikeussopimukseen, arvioi oikeusavustaja. Valittaminen oikeussuojakeinona ei nimittäin ole tehokas, jos siihen ei liity päätöksen täytäntöönpanoa lykkäävää vaikutusta. Toisin sanoen valittaminen ei tässä tapauksessa ole tehokasta, kun valittaja lähetettiin pois maasta.

Valitus odottaa yhä käsittelyä

Italian-palautukseen Naya ei joka tapauksessa suostunut. Hän palasi Syyriaan.

– Ehkä he eivät koskaan uskoneet minua. Tai ehkä he eivät edes lukeneet, mitä kirjoitin.

Päätös paluusta ei ollut helppo. Mutta:

– En voinut mennä Italiaan, Suomessa minun ei sallittu olla. Olen uupunut, mutta jos kuolen täällä, olen sentään perheeni kanssa.

Varsinainen valitus Migrin päätöksestä odottaa edelleen käsittelyä Helsingin hallinto-oikeudessa. Siinä painavat Nayan henkilökohtaiset syyt sekä tiedossa olevat puutteet Italian vastaanottojärjestelmässä. Oikeusavustajan mukaan päätös käännyttää nainen Italiaan Dublin-asetuksen perusteella saattoi olla ihmisoikeussopimuksen vastainen.

Nayaa oli uhkailtu Italiassa sekä sukulaisten että kurssin pitäjien taholta. Maan vastaanottojärjestelmä repeilee, kun tulijoita on suhteettoman paljon. Naya ei olisi voinut luottaa saavansa tarvitsemaansa suojelua. Suomen lakiin kirjattu palautuskielto perustuu ihmisoikeussopimukseen, ja kieltää osaltaan ihmisen palautuksen paikkaan, jossa hän on vaarassa joutua vainon kohteeksi.

– Ajattele, jos tulisin takaisin! Naya innostuu.

Kun voi kuolla koska tahansa…

On kuitenkin varottava toivomasta liikaa.

Käänne tapahtuisi varmimmin, mikäli Euroopan ihmisoikeustuomioistuin (EIT) linjaisi, ettei Italiaan voi enää palauttaa turvapaikanhakijoita, oikeusavustaja arvioi.

Käännytykset Kreikkaan ja Unkariin Dublin-asetuksen perusteella on nykyisin kielletty, koska maiden vastaanottojärjestelmissä on systemaattisia puutteita. Koska Italian vastaanottojärjestelmä on pahasti ylikuormittunut, EIT voi hyvinkin tehdä linjauksen, jonka mukaan maahan ei enää voi palauttaa ihmisiä.

Ja mikäli Dublin-palautukset Italiaan kielletään, kun Nayan valitus on vielä käsittelemättä, hakemus siirtyy Suomen vastuulle.

Suomessa odottaisivat uudet puhuttelut.

– Syyriassa asumme lähellä erittäin vaarallista lähiötä. Kerran kadulla kävellessäni tunsin huimausta tietämättä, mistä oli kyse. Kotona luin naapurilähiöön tehdystä kaasuhyökkäyksestä, jossa kuoli ihmisiä, Naya sanoo.

Kun voi kuolla minä hetkenä hyvänsä, ihminen alkaa odottaa – tahtomattaan, mutta jatkuvasti – pahinta. Elämää varjostaa kotiin asti ulottuva vaikenemisen pakko. Toisinajattelijan, joka haluaa elää, täytyy teeskennellä. Täytyy näytellä tukevansa myös ihmisiä ja näkemyksiä, jotka tietää tuhoisiksi. Oman mielipiteen ilmaiseminen voi viedä vankilaan, kidutettavaksi.

– Myös se, että kuulun uskonnolliseen vähemmistöön, voi olla syy tulla tapetuksi. Tai yllättäen joku saattaa kysyä, mistä olen kotoisin. Vastaukseni voi riittää kysyjälle syyksi tappaa minut. Eivätkö nämä ole riittäviä perusteita saada turvapaikka Suomesta?

Ovathan ne, erittäin todennäköisesti. Jos hakemus käsiteltäisiin Suomessa, Naya saisi turvapaikan lähes varmasti. Migrin päätökset ihmisten käännyttämisistä hengenvaarallisiin paikkoihin puhuttavat nykyisin mediassa. Kuitenkin syyrialaisten hieman yli 600 turvapaikkahakemuksesta, jotka käsiteltiin Migrissä tammi-elokuussa 2016, vain kahteen annettiin kielteinen päätös.