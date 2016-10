Lehtikuva/Antti Aimo-Koivisto

Uudet pitkäaikaistyöttömät ovat nuoria ja hyvin koulutettuja.

Työ- ja elinkeinoministeriön työmarkkinaennusteen mukaan työttömyys laskee ensi vuonna lievästi.

Varsinainen pommi piilee pitkäaikaistyöttömyydessä. Pitkäaikaistyöttömien määrä kasvaa tänä vuonna. Ensi vuonna kasvun odotetaan taittuvan, mutta ei vielä kääntyvän selkeään laskuun.

Ministeriön mukaan pitkäaikaistyöttömien osuus kaikista työttömistä ei ole koskaan ollut Suomessa niin suuri kuin nyt, yli 35 prosenttia. Osuuden kasvu jatkuu ennusteen mukaan tulevina vuosina. Ennusteen mukaan pitkäaikaistyöttömiä on tänä vuonna 125 000 eli 16 000 enemmän kuin viime vuonna.

Uudet pitkäaikaistyöttömät eivät ole heikosti koulutettuja ikääntyneitä, vaan edellisiä nuorempia ja paremmin koulutettuja.

Uusi pitkäaikaistyöttömyys on erilaista



Pitkäaikaistyöttömyys on nyt vaikeampi ongelma kuin aiemmissa laskusuhdanteissa. Yleensä pitkäaikaistyöttömien, eli yhtäjaksoisesti yli 12 kuukautta työttömänä olleiden, määrä on kääntynyt laskuun noin vuosi yleistä työttömyyskehitystä jäljessä. Nyt viipeen arvioidaan kuitenkin ennustemallin perusteella olevan pidempi.

Myös kuva pitkäaikaistyöttömistä on muuttunut. Uudet pitkäaikaistyöttömät eivät ole heikosti koulutettuja ikääntyneitä, vaan edellisiä nuorempia ja paremmin koulutettuja. Perusasteen koulutuksen saaneiden pitkäaikaistyöttömien määrä on lisääntynyt vain vähän.

Lukumäärällisesti eniten, yli 30 000:lla, on lisääntynyt keskiasteen koulutettujen pitkäaikaistyöttömien määrä.

Prosentuaalisesti suurin lisäys on korkeakoulu- ja tutkijakoulutuksen saaneiden pitkäaikaistyöttömien määrässä. Se on noin kaksinkertaistunut vuoden 2012 jälkeen Korkeakoulututkinnon suorittaneita pitkäaikaistyöttömiä oli elokuussa 2012 yhteensä noin 12 000.

Kaksi vuotta työttömänä olleita lähes puolet



Alle 55-vuotiaiden osuus pitkäaikaistyöttömistä on selkeässä kasvussa. Elokuussa 2016 pitkäaikaistyöttömänä oli noin 4 200 alle 25-vuotiasta nuorta. Suurin osa heistä on saanut keskiasteen koulutuksen, mutta myös merkittävällä osalla on vain peruskoulututkinto.

25–29-vuotiaiden pitkäaikaistyöttömien joukossa yli joka kolmannella on vain perusasteen koulutus. Tässä ikäryhmässä myös alemman korkea-asteen tutkinnon suorittaneiden pitkäaikaistyöttömien osuus on merkittävä.

Pitkäaikaistyöttömyyden ohella nopeasti kasvaa myös yli kaksi vuonna työttömänä työnhakijana olleiden määrä. Heitä oli elokuussa 47 prosenttia kaikista pitkäaikaistyöttömistä.

Työttömyys alle yhdeksän prosentin



Ennusteen valopilkku on se, että työllisyysaste nousee tänä ja ensi vuonna, ja nuorisotyöttömyys on laskussa.

– Suomen talous on kääntynyt hitaaseen kasvuun ja myös työmarkkinoilla on tapahtunut pieni käänne parempaan. Erityisesti iloitsen siitä, että nuorten työttömien määrä laskee nopeasti. Haasteita kuitenkin riittää etenkin pitkäaikaistyöttömyyden hoidossa, toteaa oikeus- ja työministeri Jari Lindström.

Työmarkkinaennusteessa arvioidaan, että vuonna 2016 työllisyys kasvaa noin 14 000 hengellä ja vuonna 2017 noin 16 000 hengellä. Työllisyyden kasvua vahvistaa osaltaan voimakas osa-aikatyön kasvu. Työllisyyden arvioidaan kasvavan etenkin rakentamis- ja palvelualoilla.

Työllisyysaste nousee ennusteen mukaan tänä vuonna 68,7 prosenttiin, ja ensi vuonna jopa 69,2 prosenttiin. Työttömyysasteen puolestaan arvioidaan laskevan tänä vuonna 8,9 prosenttiin ja ensi vuonna 8,7 prosenttiin.

Työttömien työnhakijoiden määrä on laskussa, ja sen ennustetaan laskevan edelleen seuraavina vuosina. Työttömiä työnhakijoita arvioidaan olevan yhteensä 350 000 vuonna 2016 ja 337 000 vuonna 2017.

Alle 25-vuotiaiden työttömien määrän ennustetaan tänä vuonna laskevan kahdella tuhannella ja ensi vuonna kolmella tuhannella tähän vuoteen verrattuna. Vuonna 2015 työttömänä oli yhteensä 47 000 alle 25-vuotiasta nuorta.