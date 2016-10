Lehtikuva/Martti Kainulainen

Edessä hajautuminen tai tiivistyminen.

Euroopan unioni on käynyt läpi monet kriisit ja päässyt niistä yli. Nyt on kyse enemmästä. Unioni on tullut tienhaaraan, kun yksi suuri jäsenmaa on eroamassa.

Näin pohjusti suurlähettiläs Eikka Kosonen EU:n tilannetta, kun asiaa pohdittiin Ulkopoliittisen instituutin Euroopan unioni tienhaarassa -tilaisuudessa torstaina.

Tilaisuus liittyy EU-maiden johtajien Bratislavan epävirallisessa huippukokouksessa käynnistämään New Pact for Europa -hankkeeseen.

Kosonen näki Britannian Brexitissä myös hyviä puolia. Se on avannut silmiä.

– Nyt ollaan peruskysymysten äärellä. Onko EU ongelma vai väline niiden ratkaisemiseksi.

Kososen mukaan EU:hun asetetuilla toiveilla pitää olla katetta. Julistukset ja hyvät päätökset eivät riitä, kun niiden toteuttaminen ontuu.

– Pitää saada myös tuloksia, Kosonen totesi.

Tuloksia voidaan hänen mukaansa arvioida puolen vuoden kuluttua, kun vietetään EU:n perustamisasiakirjan, Rooman sopimuksen 60-vuotisjuhlaa.

EU tiivistyy eritahtisesti



Johtaja Taneli Lahti Elinkeinoelämän keskusliitosta EK:sta näkee tuulen kääntyneen. Euroopan integraation 25 vuotta kestäneen laajenemisen ja syvenemisen kauden jälkeen EU on nyt hajoamassa.

Lahti uskoo kuitenkin Brexitin johtavan unionin tiivistymiseen. Tästä on hänen mukaansa merkkejä turvallisuuspolitiikan, talouden ja sosiaalisen ulottuvuuden alueilla.

Unionin tiivistyminen tapahtuu Lahden mukaan kuitenkin ratkaisevasti eri tavoin kuin ennen. Edessä on eritahtinen integraatiokehitys, jota vievät EU:n keskeiset perustajamaat. Ne sanelevat Lahden mukaan tahdin ja ne maat seuraavat, jotka kykenevät ja haluavat.

– Enää ei edes oleteta kaikkien mukanaoloa, Lahti totesi.

Hän näkee kehityksen muuttavan unionin luonnetta. Lahti ennustaa, että 10 – 15 vuotta kestävän prosessin tuloksena näemme nykyistä tiiviimmän EU:n, mutta mukana eivät välttämättä ole samat jäsenmaat kuin nyt.

– Suomen on etukäteen mietittävät oma paikkansa Euroopassa, ettei muutos tule vähitellen ja yllätyksenä.

Lahden havaintojen mukaan Brysselissä ensi reaktio Britannian Brexit-äänestykseen oli loukkaantuminen. Sen jälkeen ryhdyttiin pohtimaan, miten Britannia kytketään EU:hun eron jälkeen.

– Nyt vallitseva asenne on, ettei Brexit ole EU:n ongelma. Tärkeintä on, että 27:n jäljelle jääneen maan sisämarkkinat toimivat.