Lehtikuva/Yara Nardi

Hukkumisten määrä on kasvanut, vaikka Välimeren yli yrittävien määrä on vähentynyt selvästi.

YK:n pakolaisjärjestö UNHCR ilmoitti keskiviikkona, että Välimerellä tänä vuonna hukkuneiden turvapaikanhakijoiden ja siirtolaisten määrä on ylittänyt koko viime vuonna hukkuneiden määrän.

UNHCR:n mukaan Välimerellä on tänä vuonna hukkunut tai kadonnut vähintään 3 800 ihmistä.

Maailman siirtolaisjärjestö IOM puolestaan laski viikkokatsauksessaan tiistaina, että hukkuneita on 3 671.

Suurin osa tulijoista yrittää nyt Pohjois-Afrikasta Italiaan.

Hukkumisten määrä on kasvanut, vaikka Välimeren yli yrittävien määrä on vähentynyt selvästi. IOM:n mukaan ylitystä yrittäneiden määrä on tänä vuonna toistaiseksi ollut runsaat 328 000, kun viime vuonna heitä tähän aikaan oli 690 000. Viime vuoden kokonaismäärä oli hieman yli miljoona.

Tylyn todennäköisyyslaskelman mukaan lähtijällä on tänä vuonna ollut yksi mahdollisuus 88:sta kuolla matkalla. Viime vuonna tämä todennäköisyys oli yksi mahdollisuus 269:stä.

UNHCR:n mukaan yksi syy yhä vaarallisempaan kehitykseen on se, että ihmissalakuljettajat lähettävät asiakkaansa matkaan yhä heikkokuntoisemmilla ja entistä ylilastatummilla lautoilla ja veneillä.

Osansa lienee myös sillä, että lyhyempi reitti Turkista Kreikkaan on lähes katkennut, ja nyt suurin osa tulijoista yrittää Pohjois-Afrikasta Italiaan.

Lääkärit ilman rajoja -järjestö (MSF) vaati keskiviikkona, että Euroopan unionin on mieluummin tarjottava vaihtoehtoisia turvallisia reittejä kuin keskittyä pelotevaikutuksen luomiseen.