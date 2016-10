Otava/Pekka Nieminen

Arki on täynnä ihmeellisiä asioita

KIRJA

Aikuisten arki on usein täynnä tylsiä rutiineja. Lasten maailmassa arki on ainutlaatuinen. Taitava kirjailija ja kuvittaja osaavat kertoa siitä aikuisellekin ymmärrettävällä tavalla.

Veera Salmen kirjat kerivät tarinoiden kerää auki nykyajan kaupunkilaislasten arjesta. Uuden, alle kouluikäisille erityisesti sopivan kuvakirjasarjan aloitusteos Päiväkoti Heippakamu kertoo päiväkodin arjesta lämmöllä ja huumorilla.

Halihali-tyypit auttavat Mauria selviämään oksennustaudin pelosta.

Kirjan näkökulma on Rebekan, jonka isi on parturi ja äiti pelaa lätkää. Ikävät tunteet on ulkoistettu typerälle tyypille nimeltään Paha mieli, Rebekan omana tunteiden puhemiehenä toimii unilelu.

Salmi leikittelee kielellä herkullisesti. Lapsiryhmän vauvoilla on lemupöksyt, ja ne osaavat sanoa vain jaks jaks, rapuleikeissä kuuluu vain naks naks, Paha mieli shrumpsahtaa imurin kitaan, jonka ympärillä lapset pomppelehtivat ja pumppelehtivat.

Elina Warstan ilmeikäs kuvitus lyö tahtia tarinalle ja nostaa esiin hauskoja yksityiskohtia.

Kammottava oksu

Itä-Pasilassa asuvasta Maurista Veera Salmi on kirjoittanut jo toisen kirjan, jonka raikkaasta kuvituksesta kirjailija itse vastaa. Mauri ja vähä-älypuhelin on nähty myös dramatisoituna Kansallisteatterin lavalla.

Kirja Mauri ja mini-isoveli rakentuu Maurin koulussa riehuvan kammottavan oksun ympärille. Mauri pelkää oksua enemmän kuin mitään muuta ja ryhtyy taisteluun sitä vastaan aseinaan saippua, vesi, jää, pakkanen ja hengityssuodatin. Viimeinen keino on ykä-ämpäri, mutta silloin peli on jo menetetty.

Maurin elämässä on salattu puoli, josta ei tiedä kukaan muu. Öisin hän viestittelee ihmekännykäksi muuntuvalla vanhalla nokialaisellaan avaruusolioiden kanssa. Halihali-tyypit auttavat Mauria selviämään oksennustaudin pelosta, niille Mauri on ihan kingi jäbä – aivan kuin koulussa vierailulla käynyt Musta Barbaari.

Haaveilemaansa isoveljeä Mauri ei saa, mutta koiraveli muuttaa hänen hohottavan isänsä huusholliin yhdessä tämän tyttöystävän kanssa.

Lennokkaasti etenevään tarinaan mahtuu eroperheen moniulotteisia ihmissuhdekuvioita ja kuvakorteilla viestittelevä paras kaveri Chi. Salmen kirjoista tulee aikuisellekin optimistinen olo, lämmin tunne jää läikähtelemään pitkäksi aikaa.

Lasten kulttuurikaupunki

Lasten kulttuurikaupunki Oulun avajaisia vietettiin syyskuun puolivälissä. Tuolloin kaupunki antoi lupauksen, että jokaisena viikonloppuna Oulussa on tarjolla laadukasta lastenkulttuuria.

Elina Warsta oli mukana lastenkulttuurilupauksen avauksessa kulttuurikeskus Valveella pitämällä lapsille piirrostyöpajaa. Alakerran kahvilassa oli esillä hänen Päiväkoti Heippakamun kuvitustöitään.

– Kaikki alkaa sanoista ja tarinasta, jotka luen tarkasti. Sen jälkeen mietin sivujakoa, mitä haluan erityisesti nostaa esiin. Luonnokset teen lyijykynällä ja viimeistelen ja väritän skannatut kuvat tietokoneella. Tekstille täytyy miettiä sijoittelua joka aukeamalla, se on mukava tehtävä ratkaistavaksi, kuvaa Elina Warsta työmetodiaan.

Innokkaat nuoret piirtäjät täyttivät työpajan pöydän hetkessä, kulttuurille on kysyntää!

Mauri ja mini-isoveli. Teksti ja kuvitus Veera Salmi. Otava 2016. 96 sivua.

Päiväkoti Heippakamu – Rebekan rapupäivä. Teksti Veera Salmi, kuvitus Elina Warsta. Otava 2016. 32 sivua.