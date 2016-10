Lehtikuva/Martti Kainulainen

Vasemmistoliiton kannattajat oppositiopuolueista tyytyväisimpiä omiensa toimintaan.

Suomalaiset ovat tyytymättömiä sekä hallituksen että opposition toimintaan, ilmenee Kantar TNS:n keskiviikkona julkaisemasta puoluebarometrista.

Vaikka hallituksen arvosanat ovat hieman kohentuneet keväästä, arvioi vain 27 prosenttia suomalaisista Juha Sipilän hallituksen onnistuneen tehtävissään vähintään melko hyvin. 64 prosentin mielestä sen toiminta on vähintään melko huonoa. Vuosi sitten tyytyväisiä oli 36 prosenttia.

Vuodesta 1991 tehdyissä mittauksissa Sipilän hallitus sai kuudenneksi huonoimman arvosanan.

Hallituspuolueiden kannattajista tyytyväisimpiä ovat keskustalaiset ja kokoomuslaiset, joista yli 60 prosenttia pitää sen toimintaa vähintään melko hyvänä.

Perussuomalaisten selkeä enemmistö sen sijaan suhtautuu hallitukseen kielteisesti. 72 prosenttia heistä ajattelee hallituksen toimineen huonosti tai melko huonosti, ja vain 25 prosenttia pitää hallituksen toimintaa hyvänä tai melko hyvänä.

Vihreistä 93 prosenttia suhtautuu hallitukseen kriittisesti, vasemmistoliittolaisista 83 prosenttia ja sosialidemokraateista 81 prosenttia.

Demareista yli puolet tyytymättömiä omiinsa



Vaikka tyytymättömyys hallitukseen on suurta, on oppositio kansalaisten mielestä onnistunut vielä huonommin. Vain 20 prosenttia pitää opposition toimintaa hyvänä, ja 64 prosentin mielestä se on onnistunut melko huonosti esittäessään vaihtoehtoja hallituksen politiikalle.

Opposition kannattajista vain vasemmistoliittolaiset eivät täysin tyrmää omiaan, kriittisesti sen toimintaan suhtautuvia on 39 prosenttia.

SDP:n kannattajien enemmistö eli 56 prosenttia on tyytymättömiä puolueen toimintaan oppositiossa ja vihreistäkin tätä mieltä olevia on 45 prosenttia.

Kuntavaalit eivät kiinnosta



Barometrissä kysyttiin myös kiinnostusta ensi kevään kuntavaaleihin ja se havaittiin vähäisemmäksi kuin edellisten vaalien alla. Vain 55 prosenttia kertoi käyvänsä varmasti äänestämässä tulevissa kuntavaaleissa ja todennäköisenä sitä pitää 26 prosenttia.

Varmimpia äänestäjiä ovat iäkkäät henkilöt, koulutetuimmat ja eniten ansaitsevat.

Puolueittain kertoi varmasti äänestävänsä kokoomuslaisista 82 prosenttia, vasemmistoliittolaisista 75 prosenttia, keskustalaisista 69 prosenttia, vihreistä 68 prosenttia, SDP:n kannattajista 56 prosenttia ja perussuomalaisista 42 prosenttia.

Myönteisyys vasemmistoliittoon nousi



Barometri kertoo myös sen, että suomalaiset suhtautuvat myönteisimmin Vihreään liittoon (45 prosenttia), Suomen Keskustaan (41) ja SDP:hen (39). Kokoomuksesta myönteisesti ajattelevia on 37 prosenttia, vasemmistoliitosta 31 prosenttia.

Perussuomalaisiin myönteisesti suhtautuvia on vain 22 prosenttia.

Jokaiseen kuuteen suurimpaan puolueeseen suhtaudutaan nyt myönteisemmin kuin keväällä. Suurinta nousu on kokoomuksella, mutta esimerkiksi vasemmistoliitoon myönteisesti suhtautuvia on nyt kolme prosenttiyksikköä enemmän kuin keväällä.

Kantar TNS Oy (entinen TNS Gallup Oy) toteutti tutkimuksen 30.9. – 11.10. GallupForumissa. Haastattelujen kokonaismäärä on 1 261. Tutkimustulosten virhemarginaali on 2,8 prosenttiyksikköä suuntaansa.