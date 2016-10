Lehtikuva/Vesa Moilanen

Vasemmistoliiton helsinkiläiselle kansanedustajalle Silvia Modigille ei riitä Aleksi Valavuoren anteeksipyyntö homokommenteista. Espoo Unitedin koripallojoukkueen general managerina toimiva Valavuori ilmoitti tiistaina Twitterissä, että ”Meille ei homoja palkata”.

– Ihan oikeesti Aleksi? Jos tämä on ironiaa niin mun älyni ja huumorintajuni ei siihen riitä, Modig kommentoi facebookissa ennen Valavuoren anteeksipyyntöä.

Anteeksipyynnön jälkeen Modig kirjoitti, että se ei riitä.

– Luin Aleksin vastineen ja herne vain kasvaa. Vitsi, vitsi tuo mieleen erään hallituspuolueen ja sen edustajien rasistiset ja ennakkoluuloiset läpät, joita yritetään kieroutuneella huumorilla selittää, hän totesi.

Vitsi vitsi

Valavuori kommentoi ensin tiistaina kauppaketju Lidlin kohua herättänyttä mainoskampanjaa, jossa sanotaan muun muassa, että ”Tunsin olevani oikea maito väärässä tölkissä” ja ”Vihdoin uskalsin tulla ulos maitokaapista.” Moni on arvioinut kauppaketjun syyllistyneen homo- ja transfobiaan.

– Nyt on taas joku puuterikuorrutettu glitteri-rimppakinttuhintti vetänyt maidot väärään reikään. Enkä tarkoita nenää, Valavuori kirjoitti keskustelusta.

Anteeksipyynnössään hän kertoi kopioineensa kommentin homoystävältään ja halunneensa testata, miten suhtautuminen muuttuu, kun se tulee häneltä.

”Meille ei homoja palkata”, hän vastasi Lidl-huomionsa herättämään kysymykseen. Senkin Valavuori sanoi olleen vitsi.

– Jos ei, niin tämä ”hintti” veti just koripallokentän kokoisen herneen nenäänsä. Lienee oikea reikä? Modig totesi facebookissa.

Homoksi synnytään

Modig korosti, että kaikilla lapsilla ja nuorilla pitäisi olla mahdollisuus harrastukseen ja urheilu on mitä parhain harrastus. Hän kertoi itse pelanneensa vuosia jalkapalloa.

– Se oli erittäin merkityksellinen harrastus. Seurasin kaikkea mitä lajiin liittyy ja lajin näkyvät näkyvät edustajat olivat jossain määrin idoleita. Jos silloin esim Litmanen tai Rautiainen olisi heittänyt vastaavan olisin varmasti kokenut sen murskaavana, Modig kertoi.

Hän muistutti siitä, että homoksi synnytään eikä yhtäkkiä muututa.

– Tällä kommentilla Aleksi saa kaikki sateenkaarinuoret kokemaan etteivät ole tervetulleita tai ”oikeita” lajin piiriin. Joku vastuu pitää urheiluvaikuttajalla olla, hän tulkitsi Valavuoren kirjoitusta.

Modig suri suomalaisen keskustelun tasoa.

– Keskusteluilmapiirissä on jotain todella vialla. Rohkeus ja röyhkeys on mennyt pahasti sekaisin. Ei se ole rohkeutta että uskaltaa sanoa mitä vaan. Se on vain röyhkeyttä ja moukkamaisuutta, jonka seurauksia ei tässäkään tapauksessa lausuja tunnu ymmärtävän.

Espoo United on irtisanoutunut Valavuoren kirjoituksista.