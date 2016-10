Lehtikuva/Heikki Saukkomaa

”Poistaa mielivallan työttömyysturvajärjestelmästä.”

Hallituksen esittämä perustulokokeilu lähetettiin tiistaina valiokuntaan. Kokeilun ensi vuonna alkavassa ensimmäisessä vaiheessa perustulon kohdejoukkona ovat Kansaneläkelaitoksen maksamien työttömyysetuuksien, peruspäivärahan ja työmarkkinatuen, saajat. Heistä poimitaan satunnaisotannalla 2 000 hengen kokeiluryhmä. Perustulon tasoksi esitetään 560 euroa kuukaudessa, ja se on saajalleen verovapaata tuloa.

Ei huono kokeilu, mutta väärin nimetty, sanoi vasemmistoliiton Anna Kontula.

Kontulan mukaan kokeilun tavoitteena on vähentää työnteon kannustinloukkuja työttömyysturvassa.

– Erona esimerkiksi suojaosaan on se, että tämä raha ei vain jää ihmiselle käteen silloin kun hän työllistyy, vaan häneltä poistuu myös pelko siitä, että hän jää täysin tyhjän päälle, saa jonkun sanktion silloin, jos hän menee työllistymään jollakin väärällä tavalla tai täyttää jonkun väärän paperin väärässä paikassa.

– Se mielivalta, mikä on ihan keskeinen osa meidän nykyistä työttömyysturvajärjestelmäämme ja ehkä vaikein osa sen byrokratialoukkua, se poistuu tässä. Se on minusta iso edistysaskel suhteessa nykyiseen suojaosajärjestelmään, ja jo pelkästään sen takia minun mielestäni tätä kannattaa kokeilla.

Kontula piti hyvänä myös sitä, että kokeiluun on laadittu huolellinen seuranta.

– Tämä on harkittu ja koottu nätisti, eikä minulla ole pahaa sanaa sanottavana tästä toteutuksesta. Tekijät ovat tehneet sen, mitä niillä rahoilla, niillä reunaehdoilla, niillä kysymyksenasetteluilla, jotka heille on annettu, on ollut mahdollista tehdä.

Kokeilu katsoo taaksepäin



Siihen, että kysymys ei ole perustulosta, on Kontulan mukaan monta syytä. Viime vuosikymmeninä perustulolle on vakiintunut tiettyjä tunnusmerkkejä, joita ei hallituksen käynnistämässä kokeilussa testata millään lailla.

Yksi on se, että verotusjärjestelmä ei kytkeydy nyt kokeiluun millään lailla.

Toiseksi että perustulon perusidea ei ole kohdentua vain työttömille. Kontulan mukaan perustulo katsoo modernien teollisten yhteiskuntien synnyttämien kategorioiden yli sellaiseen aikaan, jossa ei ole enää erikseen kategoriaa työtön eikä tällaisissa kategorisoinneissa ei ole enää mitään järkeä.

– Se on se, mitä kohti me olemme menossa, ja sen takia kokeilun keskittäminen tiettyyn hallinnolliseen kategoriaan on pikemminkin taaksepäin kuin eteenpäin katsomista, pikemminkin vanhaa järjestelmää kuin sitä, mitä on perustulokeskustelussa mielletty perustulolle tyypilliseksi.

Kokeilusta puuttuu myös ”varmuuspääoma”. Se on ajatus siitä, että minä voin aina ja kaikissa tilanteissa suunnitella elämääni eteenpäin niin, että minä tiedän, että ainakin se ihan minimi tulee minulle käteen, Kontula sanoi.