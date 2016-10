Mallia Kanadasta ja Saksasta

Tavalliset kansalaiset joutuvat euromaissa SAK:n kansainvälisten asioiden asiantuntijan Aleksi Kuusiston mukaan kärsimään tarpeettomasti vaikeasta taloustilanteesta.

Siksi pankkiunioni ja rahoitusmarkkinoita koskevat ratkaisut eivät yksin riitä. Tarvitaan muutakin, ja ratkaisuksi Kuusisto mainitsee Kansainvälisen valuuttarahaston IMF:n esittämän tasausrahaston, joka turvaisi kansalaisten ostovoimaa talouden sukeltaessa.

IMF esitti tasausrahastoa ensimmäisen kerran 2013 taustamuistiossaan. Esimerkiksi Kanada on selvinnyt talouskriisistä muita helpommalla, koska se on voinut tasata tulonsiirroin heikosti menestyvien liittovaltioidensa talouksia. Vastaava tasausjärjestelmä toimii myös Saksassa sen liittovaltioiden kesken. Samoin on Yhdysvalloissa.

Euromaissa jäsenvaltiot joutuvat unionin tuesta huolimatta hoitamaan 60 prosenttia talousshokkien vaikutuksista. Keinoina ovat mm. palkkojen ja sosiaalietuuksien leikkaukset, Kuusisto huomauttaa. Kanadassa, Saksassa ja Yhdysvalloissa yksittäisen liittovaltion oma osuus voi jäädä vain 20 prosenttiin. UP