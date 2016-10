Lehtikuva/Kaisa Siren

”Tänään on tärkeä tilaisuus osoittaa tukensa rauhalle, ihmisoikeuksille ja kansainvälisen oikeuden kunnioittamiselle”, vasemmistoliiton puheenjohtaja muistuttaa illan rauhanmarssista.

Vasemmistoliiton puheenjohtaja Li Andersson on huolissaan Suomen aseviennistä, joka kohdistuu aikaisempaa enemmän Euroopan unionin ulkopuolelle, erityisesti Lähi-itään.

– Suomen tulee omassa ulkopolitiikassaan painottaa kansainvälisen oikeuden ja ihmisoikeussopimusten kunnioittamisen tärkeyttä ja toimia johdonmukaisesti sopimusten noudattamisen eteen kaikilla kansainvälisillä areenoilla, Andersson sanoo.

Maanantaina julkaistavasta ajatushautomo SaferGloben Suomen asevalvontaraportista käy ilmi, että Suomen aseviennin painopiste on siirtynyt Lähi-itään. Vuonna 2015 Suomi on vienyt aseita Yhdistyneisiin arabiemiirikuntiin ja Saudi-Arabiaan yli 30 miljoonalla eurolla. Tämän lisäksi marraskuussa 2015 valtionyhtiö Patria Oyj:lle myönnettiin lupa panssariajoneuvojen vientiin Yhdistyneisiin arabiemiirikuntiin.

Yhdistyneet arabiemiirikunnat on sotinut maaliskuusta 2015 lähtien Jemenin shiialaisia huthikapinallisia vastaan osana Saudi-Arabian johtamaa liittoumaa. Julkisuudessa olleiden tietojen mukaan Jemenissä on myös Yhdistyneiden arabiemiirikuntien maajoukkoja, joten on ilmeistä, että suomalaisia panssariajoneuvoja voidaan käyttää sodassa.

Kauppa- ja ulkopolitiikka linjaan



Andersson vaatii hallitusta käyttämään entistä tarkempaa harkintaa vientilupien myöntämisessä ja noudattamaan tarkemmin EU:n yleislinjaa. Euroopan parlamentti asettui keväällä tukemaan asevientikieltoa Saudi-Arabiaan ja esimerkiksi Ruotsi ja Saksa ovat keskeyttäneet oman asevientinsä sinne.

Suomi on valittu elokuussa kansainvälisen asekauppasopimuksen puheenjohtajamaaksi, ja sen tulisi näyttää esimerkkiä muille maille.

– Voimme edesauttaa vakautta Lähi-idässä huolehtimalla siitä, että harjoittamamme kauppapolitiikka on linjassa ulkopoliittisten tavoitteiden kanssa. Suomen ei tulisi viedä aseita ihmisoikeuksia loukkaaviin ja sotaa käyviin maihin. Näitä aseita saatetaan käyttää myös siviilejä vastaan, Andersson huomauttaa.

– Suomen tulee myös edesauttaa poliittisen ratkaisun aikaansaamista Syyriassa ja vaatia Syyriassa tapahtuneiden sotarikosten tutkinnan aloittamista.

Helsingissä järjestetään tänään iso rauhanmarssi Syyrian puolesta, joka lähtee kello 17 Rautatientorilta. Illalla järjestetään Save Syria -konsertti The Circus -klubilla. Siellä esiintyy joukko suomalaisia taiteilijoita ja muusikoita, jotka haluavat osoittaa tukensa rauhalle. Kaikki lipputuotot menevät ulkoministeriön Syyriassa toimiville kumppanuusjärjestöille.

– Tänään on tärkeä tilaisuus osoittaa tukensa rauhalle, ihmisoikeuksille ja kansainvälisen oikeuden kunnioittamiselle, Andersson muistuttaa.