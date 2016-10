Jarmo Lintunen

Lähes joka kymmenes liiton jäsen on virolainen.

Suomessa työskentelevät virolaisrakentajat ovat ottaneet Suomen Rakennusliiton omakseen. Liiton aktiivijäsenistöstä jo lähes kymmenesosa on ulkomaalaistaustaisia, valtaosa virolaisia.

– Rakennusliiton ulkomaalaistaustaisista koostuva osasto seiska alkaa olla liiton suurin ammattiosasto, sanoo liiton varapuheenjohtaja Kyösti Suokas.

Rakennusliitto ilmoittaa jäsenmääräkseen noin 87 000. Heistä aktiivijäseniä on runsaat 50 000 ja ulkomaalaistaustaisiksi Suokas arvioi reilut 4 000.

Osasto seiskan lisäksi heitä on jäseninä mm. kirvesmiesosastoissa ja alueellisissa ammattiosastoissa. Virolaisia Rakennusliiton ulkomaalaistaustaisista on Suokkaan arvion mukaan 70 – 80 prosenttia.

ILMOITUS

Liittoon on palkattu myös virolaistoimitsija.

Ei järjestäytymiskokemusta



Virolaisilla rakentajilla ei ole järjestäytymiskokemusta kotimaassaan. Ay-liike on Virossa huonossa hapessa ja sillä on vanhastaan heikko maine. Neuvosto-Virossa ay-liike oli osa valtajärjestelmää.

Suomen Rakennusliitto on muutaman muun suomalaisen ammattiliiton tavoin yrittänyt tukea uutta ammatillista järjestäytymistä Virossa, mutta laihoin tuloksin. Kannettu vesi ei kaivossa kestä.

Luottamus on ansaittu



Rakennusliitto on tehnyt hartiavoimin työtä rakentajien työmarkkinoita pilaavan halpatyövoiman ja harmaan talouden kitkemiseksi. Työ on tuottanut tulosta ja sillä on tienattu luottamusta virolaisten rakentajien keskuudessa.

– Viidakkorumpu on kaikunut Viron-laivoilla, että kannattaa kuulua ammattiliittoon, kun tulee töihin Suomen rakennuksille.

Kysymys on Suokkaan mukaan puhtaasti edunvalvonnasta. Liitto pyrkii turvaamaan, että virolaisille ja muille ulkomaalaistaustaisille työntekijöille maksetaan palkkaa vähintään Suomen taulukoiden mukaan. Ja että lisät ja muut työsuhteen edut ovat kunnossa.

– Suuri osa riidoista, joita joudutaan oikeusteitse hoitamaan, koskee meidän virolaisia jäseniämme, Suokas kertoo.

Ei rasismia



Rakennusliitto ei parjaa virolaisrakentajia suomalaisen työvoiman syrjäyttämisestä. Liiton linja on, että Suomeen sopii tulla tekemään työtä, kun se tapahtuu täkäläisin työehdoin.

– Rakennusliitossa ei ole koskaan ollut minkäänlaista rasismia, eikä tule olemaan, Suokas vakuuttaa.

– Leivän perässä Suomeen lähteneistä tulee ajan myötä Suomen kansalaisia tai mahdollisesti kaksoiskansalaisia. Ei tällaista ole syytä pelätä.

Viranomaiset kyttäävät



Ajankohtainen kuuma kysymys liittyy Suokkaan mukaan Suomen työvoimaviranomaisten kotipaikkatulkintoihin.

– Suomen viranomaiset kyttäävät, kuinka usein Suomessa asuva irtisanottu kaveri käy Virossa.

Jos käy viranomaisten mielestä liian usein, kotipaikaksi saatetaan tulkita Viro ja työtön menettää työttömyyskorvauksensa.

Suokas pitää luonnollisena, että lopputilin saanut virolainen viettää aikaansa myös Virossa, vaikka asuu Suomessa ja on Suomen työmarkkinoilla.

– Se on tietenkin selvää, ettei työttömyysturvaa makseta toiseen asuinmaahan. Viro sijaitsee kuitenkin niin lähellä, ettei asia ole niin mustavalkoinen.

– Tämä on erittäin kiusallinen ongelma meidän virolaisille jäsenillemme.