Lehtikuva/George Ourfalian

Kulkue Rautatientorilta Senaatintorille lähtee tänään kello 17. Yle näyttää tukikonsertin sen jälkeen suorana.

Syyriassa on sodittu lähes viisi vuotta. Noin puolet sen asukkaista on paennut taisteluja joko muualle Syyriaan, sen naapurimaihin tai Eurooppaan ja myös Suomeen. Pakolaisuuden lisäksi sotiminen on aiheuttanut mittavat aineelliset tuhot ja kaikki osapuolet ovat rikkoneet sodan oikeussääntöjä sekä loukanneet ihmisoikeuksia.

Venäjä ilmoitti maanantaina, että se ei harkitse uutta tulitaukoa Syyrian Aleppoon. Venäjä syytti kapinallisia siitä, että he eivät sallineet siviilien evakuointia lauantaina päättyneen tulitauon aikana.

Suomalaiset rauhanjärjestöt vaativat sotimisen lopettamista. Niiden mukaan se edellyttää ensisijaisesti Yhdysvaltojen ja Venäjän yksimielisyyttä neuvotteluratkaisusta.

Järjestöt myös toivovat, että suomalaiset järjestöt ja yksittäiset kansalaiset mahdollisimman laajasti yhtyisivät vetoomukseen sodan lopettamiseksi sekä osallistuisivat Helsingissä YK:n päivänä 24.10. järjestettävään Save Syria -mielenosoitukseen.

Kulkua ja tukikonsertti tänään



Rauhanmarssi lähtee tänään maanantaina kello 17 Rautatientorilta ja etenee Senaatintorille, jossa ensimmäiset marssijat muodostavat Tuomiokirkon portaille elävän rauhanmerkin. Sitä varten järjestäjät toivovat osallistujia ottamaan mukaansa kynttilöitä.

ILMOITUS

Marssille mukaan on ilmoittautunut lähes sata toimijaa – järjestöjä, ammattiyhdistyksiä, uskonnollisia yhteisöjä, teattereita ja yrityksiä.

Marssin jälkeen kello 19 on The Circuksessa on tukikonsertti syyrialaisten puolesta. Siellä esiintyvät muun muassa Maija Vilkkumaa, Scandinavian Music Group ja Tuure Kilpeläinen. Yle esittää konsertin suorana verkossa kello 20 alkaen.

Suomalaisten rauhanjärjestöjen mielestä neuvotteluratkaisuun tarvitaan myös YK, Euroopan unioni, Syyrian hallitus, Syyrian kansalaisyhteiskunta – erityisesti naiset ja nuoret, Syyrian kansallisneuvosto ja muut oppositioryhmät sekä niitä tukevat valtiot.

Sotiminen pitää lopettaa neuvottelemalla rauhansopimus, jonka kaikki osapuolet voivat hyväksyä. Sopimuksen on annettava oikeutta sodan uhreille ja saattaa kaikki sotarikoksiin syyllistyneet vastuuseen teoistaan.

”Suomen kannettava vastuunsa”

Järjestöjen mukaan Syyrian sodan lopettaminen koskettaa myös Suomea. Hallituksen ja ulkopoliittisen johdon on omilla toimillaan edistettävä neuvotteluratkaisua. Samoin Suomen on kannettava vastuunsa Syyrian pakolaisista esimerkiksi ottamalla vastaan enemmän kiintiöpakolaisia.

Suomesta on asevientiä useisiin maihin, jotka sotivat Syyriassa ja tukevat sotivia ryhmiä. Aseita viedään ainakin Arabiemiraatteihin, Israeliin, Saudi-Arabiaan ja Turkkiin.

”Vaikka suomalaisia aseita ei käytettäisi Syyriassa, asekaupat autoritääristen ja ihmisoikeuksia loukkaavien maiden kanssa tukevat niitä ja vaikuttavat osaltaan Syyrian sodan jatkumiseen”, järjestöt toteavat.

Vetoomuksessa ovat mukana Amdandamaji, Aseistakieltäytyjäliitto, ICAHD Finland, Lääkärin sosiaalinen vastuu, Naiset Rauhan Puolesta -liike, Psykologien Sosiaalinen Vastuu, Rauhankasvatusinstituutti, Suomen Kristillinen Rauhanliike, Suomen Rauhanliitto – Finlands Fredsförbund, Suomen Rauhanpuolustajat sekä Suomen Sadankomitea.