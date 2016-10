Lehtikuva/Mikko Stig

Kuntavaalit ovat puolen vuoden päästä, mutta äänestäjien epävarmuus puoluekannasta kasvaa.

Äänestäjien epävarmuus puoluekannasta kasvaa. Tämä selviää Helsingin Sanomien TNS Gallupilla teettämästä tutkimuksesta. Ilmiönä liikkuvien äänestäjien kasvu on vahvistunut vuoden 2011 eduskuntavaalien jälkeen.

Äänestäjät voivat harkita äänestävänsä kahden tai jopa kolmen puolueen ehdokasta, ja valita näiden välillä ehdokkaansa hyvinkin lähellä vaalipäivää.

Puolueet alkavat hermostua kannatusluvuista lähestyvien kuntavaalien vuoksi. Ensi huhtikuussa kuntavaalien luvut saattavat olla hyvinkin toisenlaisessa asennossa.

Kuntavaalien tulosta ei voi ennakoida suoraan valtakunnallisten kannatuslukujen perusteella. Kuntavaaleissa henkilön äänestäminen puolueesta riippumatta on yleisempää kuin eduskuntavaaleissa.

Siten liikkuvat äänestäjät voivat järjestää hyvinkin suuria yllätyksiä.

Gallupin tutkimuksessa ilmoitti 41 prosenttia, etteivät äänestäisi lainkaan tai eivät osanneet tai halunneet kertoa omaa puoluekantaansa, jos nyt olisivat eduskuntavaalit. Nousua on kolme prosenttiyksikköä edellisestä mittauksesta.

Vajaan vuoden sisällä keskustan äänestäjien varmuus on jonkin verran laskenut. Nyt epäilijöiden määrä on laskenut. Kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo (kok.) ei ole kyennyt kuitenkaan kääntämään puolueensa kannatusta nousuun. Kannattajien äänestysvarmuus on jonkin verran vahvistunut puoluejohdon vaihdoksen jälkeen.

Vihreiden ja perussuomalaisten kannattajien varmuus omasta puolueestaan on muita puolueita alhaisemmalla tasolla. Perussuomalaisten kannattajat ovat sitoutuneet puolueeseensa jopa vihreidenkin kannattajia löyhemmin.

Vihreiden nousu näyttää taittuneen, kuten perussuomalaisten kannatuksen laskukin.

Vasemmistoliiton kannattajien varmuus on ollut keskimäärin lähinnä kannatusta. Puheenjohtajan vaihtuminen Paavo Arhinmäestä Li Anderssoniin kesäkuussa näyttää hetkellisesti heinä – elokuussa lisänneen epävarmuutta puoluekannasta. Lokakuun mittauksessa on kannattajien varmuus on vahvistunut.

Samaan aikaan puolueen puoluekokouksen jälkeinen kannatuksen nousu on taittunut ja puolueen kannatus on alkuvuoden tasolla.

SDP:n hankala valinta



SDP:n kannatus vaihtelee: nyt kannatus on alemmalla tasolla kuin tammikuussa, vaikka puolue hiuksenhienosti ohittikin keskustan. Taloustutkimuksen mittauksessa puolueilla oli sama kannatusluku. SDP:llä varmojen äänestäjien osuus näyttää seurailevan kannatusta.

Puolueen puheenjohtaja Antti Rinne on aikonut ilmoittaa marraskuussa jatkoaikeistaan. Puolueen kannatus on ylittänyt viime vuoden eduskuntavaalien 16,5 prosentin kannatuksen, vaikka huomioitaisiin virhemarginaali.

Tämä ei tyydytä suurta osaa puolueen aktiiveista, sillä tyytymättömyys Rinteeseen ei johdu ainoastaan kannatusluvuista. Kaikki eivät ole vieläkään vakuuttuneita, että Urpilaisen vaihtaminen Rinteeseen olisi ollut hyvä ratkaisu puolueelle.

Hiuksenhieno keskustan kannatuslukujen ohittaminen ja kilpailu suurimman puolueen asemasta mielipidemittauksissa antaa hengähdystaukoa Rinteelle. Mikäli Rinne jatkaa, on kuntavaalien jälkeen uudelleenarvioinnin paikka.

Kuntavaalit on keskustan ominta aluetta, ja suurissa kaupungeissa vihreät kilpailevat SDP:n kanssa.