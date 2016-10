Lehtikuva/Marcus Lillkvist /SPT

Olimme ystävien ja tovereiden kanssa 8.10. Vaasan torilla puolustamassa Vaasan keskussairaalaa ja vaatimassa täyttä päivystysoikeutta. Mieli oli korkealla, kun kymmenentuhatta pohjalaista lähetti tiukan viestinsä maan hallitukselle ja eduskunnalle.

Ylen pääuutisiin tapahtuma ei päässyt ”teknisten ongelmien” takia eikä Helsingin Sanomat huomannut tapahtumaa ”kun ei ole alueella toimittajaa”. Sote-ministeri Juha Rehula pysyi kannallaan: täyden päivystyksen sairaaloita tulee 12 eikä Vaasan keskussairaala kuulu niihin.

Löikö kymmenentuhatta ihmistä päänsä seinään? Se tiedetään 26. lokakuuta, kun hallitus julkistaa ratkaisunsa päivystyssairaaloista .

Vasemmistoliiton eduskuntaryhmän maakuntakierroksella kansanedustaja ja perustuslakivaliokunnan puheenjohtaja Annika Lapintie osui mielenosoituspäiväksi Vaasaan. Hän ainakin sai täyden valotuksen Vaasan keskussairaalan kaikenpuolisesta tärkeydestä, ei ainoastaan palvelusta ruotsin kielellä.

Vaasan keskussairaalan alasajo vie palvelut kaikenkielisiltä, myös suomenkielisiltä. Yksistään sydänpäivystyksen loppuminen vaarantaa kymmenentuhannen ihmisen hengen. Vaasasta matka yliopisto-sairaalaan on maan pisin. Lääkärihelikopteria ei Vaasaan ole luvattu.

ILMOITUS

Meri, matkustajalaivaliikenne, satama, lentokenttä, raskas liikenne ja isot teollisuuslaitokset aiheuttavat onnettomuusriskejä, joiden takia laaja ja riittävän monipuolinen päivystysvalmius tarvitaan.

Lapintie tähdensi, että perustuslakivaliokunta tulkitsee perustuslakia. Se ei tee puoluepolitiikkaa vaan pyrkii yksimielisiin kannanottoihin. Hallituksen asia on miettiä ratkaisu, jos lakiehdotuksessa on ristiriita perustuslain kanssa.

Korkeatasoinen keskussairaala Vaasassa on olennainen osa perusrakenteita, joiden varassa maamme yksi elinvoimaisimmista vientiteollisuusalueista on kasvanut. Uhka yli tuhannen työpaikan menetyksestä keskussairaalan typistämisen takia vaarantaa osaajien saamisen hyvin monille aloille. Lääkärit eivät kilpaile päästäkseen töihin Vaasan keskussairaalaan. Uudet yritykset karttavat pian kaupunkia. Noidankehä on edessä, kun vielä valtion laskemat määrärahat Pohjanmaalle pienenevät kymmeniä miljoonia nykyisestä.

Vaasan keskussairaalan hoitotulokset ovat maan kärkitasoa. Potilaiden arviot omasta sairaalastaan ovat voittopuolisesti kiittäviä.

Mitkä voimat ja millä perusteella ovat käyneet Vaasan keskussairaalan kimppuun? Väkisinkin katseet kääntyvät maan hallitukseen. Mikä on se joukko? Keitä se edustaa? Keiden etuja se ajaa?

Vaasan keskussairaala on poliittinen kysymys. Mutta se on myös arvokysymys. Toimitaanko ihmisten vai rahan ehdoilla. Onko mielessä julkisten palveluiden kehittäminen vai niiden privatisointi?

Syvä epäluottamus on vallannut mielet Pohjanmaalla.

Heikki Mustonen

Arne Mäenpää

Vasemmistoliiton

Vaasan kunnallisjärjestö ry.