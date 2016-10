Lehtikuva/Yasin Akgul

Rauhanliiton ja Sadankomitean mukaan Suomen on lopetettava asevienti Saudi-Arabiaan, Arabiemiraatteihin ja muualle Lähi-itään.

Rauhanjärjestöt Rauhanliitto ja Sadankomitea vaativat Suomea pitämään kiinni kansainvälisistä sopimuksistaan ja lopettamaan asekaupan ihmisoikeuksia rikkovien ja sotaa käyvien maiden kanssa.

Suomen asevienti kohdistuu aiempaa enemmän EU:n ulkopuolelle ja erityisesti Lähi-itään. Ajatushautomo SaferGloben sunnuntaina julkaistavan Suomen asevalvontaraportin mukaan Lähi-idästä on tullut Suomen aseviennin kärkialue.

Viime vuonna aseita vietiin Saudi-Arabiaan ja Arabiemiraatteihin yli 30 miljoonalla eurolla vuonna 2015. Lisäksi Patrialle myönnettiin marraskuussa 2015 lupa panssariajoneuvojen vientiin Arabiemiraatteihin. Hallitus tyrmäsi Rauhanliiton ja Sadankomitean esityksen vientiluvan peruuttamista.

Vientiluvan voi peruuttaa, jos kohdemaan olosuhteissa on tapahtunut oleellinen muutos.

Myönnetyt luvat arvioitava uudelleen



Sotatuotteille myönnettiin viime vuonna yli 300 vientilupaa, mikä on kolmanneksen enemmän kuin vuonna 2014.

Vuonna 2014 ulkoasiainministeriö kertoi Suomen tiukentaneensa asevientiä Saudi-Arabiaan ja Lähi-idän maihin. Rauhanjärjestöt arvioivat Sipilän hallituksen sivuuttaneen linjauksen. Suomi ja Saudi-Arabia allekirjoittivat viime kesäkuussa yhteisymmärryspöytäkirjan puolustusmateriaalialan yhteistyöstä.

Euroopan parlamentti antoi tukensa keväällä asevientikiellolle Saudi-Arabiaan.

– Tämä asettaa Suomen aseviennin outoon valoon. Vaikka parlamentin päätös ei ole jäsenmaita sitova, se kuvaa EU:n yleislinjaa, jota Suomi sanoo noudattavansa. Tämän olisi hyvä toteutua, Rauhanliiton toiminnanjohtaja Laura Lodenius huomauttaa.

Suomi vie aseita Lähi-itään konflikteista huolimatta

Ulkoasianministeriö on luvannut noudattaa Lähi-itään annettavien vientilupien kohdalla tapauskohtaista harkintaa ja EU:n yleislinjaa. Suomen käytäntö kuitenkin poikkeaa esimerkiksi Ruotsista ja Saksasta, jotka ovat keskeyttäneet oman asevientinsä Saudi-Arabiaan.

Suomi valittiin elokuussa kansainvälisen asekauppasopimuksen puheenjohtajamaaksi.

– Suomen tulisi toimia omassa asevalvonnassaan esimerkillisesti ja näyttää muille maille mallia. Suomella on nyt mahdollisuus muuttaa EU:n yleislinjaa yhteisesti sovitun mukaiseksi, Lodenius esittää.

Sadankomitean pääsihteerin Anni Lahtisen mukaan asevienti Saudi-Arabiaan, Arabiemiraatteihin ja muualle Lähi-itään on ongelmallista useista syistä. Saudi-Arabian johtama liittouma sotii Jemenissä, eikä sotaa käyvään maahan pitäisi viedä aseita. Lähi-itä on erittäin konfliktiherkkä alue, jossa on nytkin meneillään useita aseellisia konflikteja.

– Alueelle vietävät aseet ylläpitävät tilannetta eikä Suomi voi olla varma, kenelle aseet lopulta päätyvät. Asekauppa ihmisoikeuksia polkevien hallitusten kanssa antaa osaltaan hiljaisen tuen näille, Lahtinen toteaa.

Rauhanjärjestöjen mukaan pienaseiden ja patruunoiden vieminen myös ihmisoikeusrikkomuksistaan tunnettuihin Kazakstaniin, Uzbekistaniin, Turkmenistaniin ja Turkkiin on hyvin kyseenalaista. Järjestöt peräävät hallitusta arvioimaan uudestaan lupia sekä parempaa ennakointia.

Sunnuntaina 24.10.2016 vietetään YK:n päivää.