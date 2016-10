All Over Press / Ismo Pekkarinen

Julkisesti tuotettujen palvelujen ulkoistaminen on vauhdissa monessa kunnassa. Omana työnä tuotettavia palveluja – esimerkiksi ruokahuollon, siivouksen, kiinteistönhuollon ja päiväkotien toimintoja – ollaan ulkoistamassa merkittävässä määrin.

Toimintoja siirretään yhtiöihin usein sillä perusteella, että joustavuus, tehokkuus ja tuloksellisuus paranevat. Jos tiedetään, että näin on, miksi omaa toimintaa ei kehitetä tähän suuntaan?

Kääntöpuolena yhtiöittämisessä on se, että demokratia kärsii. Ulkoistamisen jälkeen kuntalainen ei pääse enää valvomaan, miten verovaroja käytetään. Kunnallinen päätöksenteko on läpinäkyvää ja asiakirjat julkisia, toisin kuin yhtiössä. Ulkoistettaessa tuotantoa myös hallinto kasvaa, kun palvelutuotantoon liittyvät sekä kunnan, että yhtiön hallinto.

Huolestuttavinta ulkoistamisessa on aina henkilöstön työsuhteen ehtojen ja työsuhdeturvan epävarmuus. Yhtenä pelkona on, että palkat ja eläkkeet laskevat, ja sitä kautta myös kuntien verotulot. Kunnilla on vastuu työntekijöistään, ja kuntapäättäjien velvollisuus on huolehtia siitä, että työehdoilla ei keinotella ulkoistamisen yhteydessä.

Ulkoistamisen sijasta monin tavoin parempi keino olisi kehittää omaa työtä – niin kuin esimerkiksi Naantalissa nyt esitetään toimittavan. Kuntien henkilöstö on ollut valmis erilaisiin tehostamistoimiin kuntapalvelujen säilyttämiseksi ja tietenkin myös omien työpaikkojensa turvaamiseksi.

Tarjolla on myös työkaluja, joilla voimme uudistaa ja parantaa toimintojamme julkisella puolella. Yksi kehittämistyökalu on Kunteko-ohjelma. Kuntekon lähtökohtana on, että kehittäminen työpaikoilla tapahtuu yhteistoiminnassa niin, että siihen osallistuvat johto, esimiehet ja henkilöstö. Kuntekossa ei tueta toimintaa, jonka tavoitteena on lomauttaminen tai irtisanominen.

On syytä muistaa myös Kevan tekemä selvitys palveluiden ulkoistamisen hyödyistä. Neljännes kunnista on palauttanut ulkoistamiaan palveluja takaisin omaksi työksi. Syyksi kuntien johto nimeää kustannukset tai palvelun heikon laadun.

Kunnan toimintojen ulkoistamisella ei voida ratkaista pitkällä tähtäyksellä koko kuntatalouden tasapainottamisongelmaa. Mikään organisaatiomalli ei sinällään takaa tehokkuuden paranemista, vaan antaa siihen ainoastaan mahdollisuuden.

Monessa kunnassa on ulkoistamisaikeet haudattu tulevan soten myötä, koska on haluttu katsoa ensin soten muutosvaikutukset. Kunnan omaa toimintaa tulee nyt lähteä kehittämään ja yhdeksi työkaluksi tähän sopii Kunteko-ohjelma. Tähän toimintaan kuntien voi olla mahdollista saada asiantuntija-apua ja jopa taloudellista tukea.

Timo Katajainen

aluetoimitsija

JHL:n Varsinais-Suomen aluetoimisto

Turku