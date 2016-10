Vasemmisto ei ota taiteilijoita vakavasti

Pasi Kirkkopelto 48-vuotias. Kuvataiteen lehtori ja kuvataiteilija, taiteen maisteri. Toiminut aiemmin vasemmistoliiton taide- ja kulttuuripoliittisessa työryhmässä. Näyttelyt 1991, 1993, 1994, 1996, 2006, 2008 ja 2011.

Pasi Kirkkopelto, olet kuvataiteilija. Mitä käsittelet töissäsi?

– Käsittelen aika lailla olemassaolon peruskysymyksiä, kokemusta ihmisenä olemisesta. Henkisiä teemoja, hengellisiäkin välillä. En koe tekeväni sisällöllisesti poliittista taidetta. Taiteilijuus on sinänsä poliittinen kannanotto.

– Näyttelyissä on aina ollut yksi iso teema, joka voi vaihdella hyvinkin paljon näyttelystä toiseen. Jos yksi aihe pitää nimetä, niin ihmishahmo on töissäni keskeinen elementti.

Olet myös kuvataiteen lehtori. Minkälaisia asioita kohtaat opettaessasi?

– Olen opettanut vuodesta 1991. Taideaineiden asema on tasaisesti huonontunut opettajan urani ajan. Suurin osa opetuksesta on muuttunut valinnaiseksi. Valinnaisuus on toisaalta hyvä mutta voi tarkoittaa käytännön tasolla myös eriarvoistumista.

– Opetuksessa minulle ehkä kaikkein tärkein teema on nykyisen visuaalisen kulttuurin taidehistorialliset juuret ja vaikutteet. Kaikilla kuvilla, mitä katsomme ja käytämme, on oma historiansa, ne eivät tule tyhjästä

Olet ollut vasemmistoliiton taide- ja kulttuuripoliittisessa työryhmässä. Mitä poliittinen työ on antanut sinulle?

– Luovuin tehtävästä turhauduttuani työryhmän toimintatapoihin ja erimielisyyksiin. Ryhmä ei saanut työtään valmiiksi. Vasemmiston kulttuuripoliittinen ohjelma on vuodelta 2004.

– Kokemukseni vasemmistosta on, että se ei ole ottanut taiteilijoita ja varsinkaan visuaalisen taiteen tekijöitä riittävän vakavasti. Taide- ja kulttuuripolitiikan kysymykset ja isot aloitteet on ainakin julkisuudessa luovutettu käytännössä vihreille.

Kannatat perustuloa. Mitä perustulo tekisi kuvataiteilijoille?

– Perustulo olisi yksi selkeä ratkaisu myös taiteilijoiden perustoimeentuloon, koska kulttuurialan työntekijät ovat sopimuksettomassa tilassa yhteiskunnan kanssa. Tuntuu siltä, että taide- ja kulttuurialan toimijoiden toimeentuloa ei haluta ratkaista. Perustuloa kannatan ylipäätään, en vain taiteilijoiden takia.

– Tilannehan on se, että jos olet ammattitaiteilija, leiväksi pitää tehdä kaikkea muuta kuin mihin koulutuksen on saanut. Itse halusin saada toimeentuloni opetuksesta. Toiset hakevat apurahoja, toiset mesenaatteja, toiset myyvät itseänsä ja taidettaan muilla tavoin. Perustulo yhdessä jonkinlaisen taiteilijapalkan kanssa olisi yhdistelmä, jolla varmistettaisiin se, että vapaa taiteilija pystyy tekemään töitä Suomessa.